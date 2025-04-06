Initiative audacieuse : une usine de voitures électriques prévue pour 2025, un pas vers le futur

L’avenir de l’automobile se dessine sous nos yeux. Une initiative audacieuse vient d’être annoncée : la construction d’une usine dédiée à la production de voitures électriques. Cette annonce marque un tournant majeur dans l’industrie automobile, soulignant une fois de plus l’importance croissante de la mobilité durable.

Alors que nous sommes en 2025, cette nouvelle usine promet de révolutionner notre façon de concevoir et de produire les véhicules de demain. Préparez-vous à découvrir comment cette initiative pourrait changer la face du monde automobile. Restez avec nous pour en savoir plus sur ce projet ambitieux.

Algérie : Vers un secteur automobile local robuste et écologique

L’Algérie s’oriente résolument vers la création d’un secteur automobile local solide, en phase avec les tendances mondiales de mobilité verte. Cette démarche, qui vise à diversifier une économie largement tributaire des hydrocarbures, s’inscrit dans une stratégie plus globale de développement durable. Elle favorise l’émergence de technologies propres et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Un accord préliminaire a été conclu entre la société FSE, spécialisée dans la production de véhicules électriques, et les autorités locales pour l’implantation d’une usine de fabrication dans la wilaya de Naâma.

Accord de principe pour la construction d’une usine de voitures électriques

La wilaya de Naâma a été choisie par FSE pour son potentiel industriel et sa localisation stratégique. Dotée d’une zone industrielle moderne à Harchaïa, s’étendant sur 150 hectares, elle offre des infrastructures adéquates et une connectivité routière et ferroviaire facilitant la logistique. Le projet est actuellement en phase d’étude et de finalisation des démarches administratives.

La prochaine étape consistera à valider les aspects réglementaires avec l’Agence algérienne de promotion des investissements (AAPI). L’usine pourrait produire entre 50 000 et 200 000 voitures électriques par an, favorisant ainsi la création d’un écosystème industriel autour de l’électromobilité.

Un écosystème industriel dédié à l’électromobilité en perspective

L’usine envisagée ne se limitera pas à l’assemblage des véhicules. Elle intégrera une chaîne de fabrication avancée grâce au transfert de technologie de FSE. Cette initiative pourrait stimuler la création d’un écosystème industriel autour de la voiture électrique, renforçant ainsi le positionnement de l’Algérie comme pôle de production automobile innovant.

En outre, ce projet pourrait catalyser la mise en place d’un écosystème national dédié à l’électromobilité, contribuant à la transition énergétique et à la modernisation de l’industrie algérienne.