Initiative révolutionnaire : le programme ‘Villes sans bidonvilles’ aide 18.500 familles chaque année, une avancée majeure pour 2025

L’initiative audacieuse du programme « Villes sans bidonvilles » fait des vagues, en transformant la vie de milliers de familles chaque année. Cette stratégie révolutionnaire, qui vise à éradiquer les bidonvilles et à améliorer les conditions de vie des citoyens, est une avancée majeure dans l’agenda social de 2025.

Découvrez comment ce programme ambitieux contribue à façonner un avenir plus lumineux et plus équitable pour tous.

Hausse remarquable du nombre de bénéficiaires du programme « Villes sans bidonvilles » au Maroc

Le programme marocain « Villes sans bidonvilles » a connu une augmentation notable du nombre de ménages bénéficiaires entre 2018 et 2025. En effet, la moyenne annuelle est passée de 6.200 à 18.500 ménages, selon les déclarations du secrétaire d’État chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim. Cette hausse significative témoigne de l’accélération des efforts pour éradiquer l’habitat insalubre dans le pays.

Les résultats positifs obtenus sont le fruit d’une stratégie efficace mise en place par le ministère en collaboration avec divers départements ministériels. Malgré les défis rencontrés sur le terrain, le programme a permis d’améliorer les conditions de vie de plus de 366.000 familles et de déclarer 62 villes et centres urbains sans bidonvilles.

Impact positif du programme sur l’habitat insalubre et les conditions de vie

Le secrétaire d’État chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim, a souligné l’impact significatif du programme « Villes sans bidonvilles » sur l’amélioration des conditions de vie. En effet, plus de 366.000 familles ont bénéficié d’un habitat décent grâce à ce programme. De plus, 62 villes et centres urbains ont été déclarés sans bidonvilles, témoignant de la réussite de cette initiative.

Malgré les obstacles rencontrés, notamment l’augmentation du nombre de familles éligibles, le rythme de déploiement du programme a connu une accélération notable. Ces avancées sont le résultat d’une stratégie cohérente et efficace, mise en œuvre en coordination avec plusieurs départements ministériels.

Les défis et contraintes de la mise en œuvre du programme

Malgré les avancées significatives, le programme « Villes sans bidonvilles » a dû faire face à des défis majeurs. Le secrétaire d’État chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim, a souligné que l’un des principaux obstacles était le retard dans les opérations d’auto-construction dans le cadre des projets de relogement.

De plus, une hausse continue du nombre de familles éligibles a été observée, ajoutant une pression supplémentaire sur le déploiement du programme. Néanmoins, malgré ces contraintes, les résultats obtenus sont encourageants, avec environ 74.000 ménages actuellement concernés par des unités de logement achevées ou en cours de réalisation.