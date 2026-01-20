Inondations à Tunis : quand les eaux montent, le réseau de transport s’immobilise totalement

Suite aux pluies torrentielles qui ont engendré une montée des eaux, la Société des Transports de Tunis (TRANSTU) a dû suspendre la circulation sur toutes les lignes de métro et de bus.

Les itinéraires de plusieurs autres lignes ont également été modifiés. Des mises à jour seront communiquées dès la reprise du trafic.

Impact des pluies torrentielles sur le réseau de transport à Tunis

Les récentes pluies torrentielles à Tunis ont provoqué une montée spectaculaire du niveau des eaux, engloutissant plusieurs routes et voies ferrées.

Cette situation a entraîné un arrêt total de la circulation, paralysant ainsi l’ensemble du réseau de transport.

🇹🇳 🔴 | La tempête Harry affecte la Tunisie avec de fortes pluies, causant d’importantes inondations et le placement de plusieurs gouvernorats en état d’alerte. ▪️ À Tunis, les précipitations enregistrées sur les dernières 24 heures ont atteint un niveau jamais observé depuis… pic.twitter.com/DFuFHQUh5q — Tounes El Khadra | تونس الخضراء 🌿🇹🇳 (@TounesKhadra) January 20, 2026



La Société des Transports de Tunis (TRANSTU) a signalé l’interruption de toutes les lignes de métro et de la ligne ferroviaire de la banlieue nord.

Les lignes de bus desservant la banlieue sud sont également à l’arrêt, avec des modifications temporaires d’itinéraires pour d’autres lignes en attendant la décrue.

Quand le métro et le train s’arrêtent, que devient la ville ?

Cette interruption des services de transport a plongé Tunis dans une situation chaotique.

⛈️⚠️🇹🇳Flash floods have occurred due to heavy rain in several regions of northeastern Tunisia. Rainfall is expected to continue for several hours today. pic.twitter.com/Vd5TAIittG — Carthage Magazine (@CarthageMagTN) January 20, 2026



Les habitants se retrouvent confrontés à d’énormes difficultés pour se déplacer, notamment pour se rendre au travail ou à l’école.

La vie quotidienne est perturbée, les routines sont bouleversées et l’activité économique ralentit. La TRANSTU travaille activement pour rétablir la situation, mais en attendant, la ville semble être en pause.

Les bus en suspens : une attente interminable ?

La banlieue sud de Tunis est particulièrement touchée par cette situation. Les lignes de bus qui la desservent sont suspendues, laissant les habitants dans l’incertitude.



De plus, plusieurs autres lignes de bus ont vu leurs itinéraires modifiés temporairement, ajoutant à la confusion.

La TRANSTU assure que des mises à jour seront communiquées en temps réel dès la reprise du trafic sur les différents réseaux. En attendant, les usagers doivent faire preuve de patience et s’adapter à ces changements imprévus.