Inondations au Maroc : la liaison routière Kénitra-Sidi Allal Tazi interrompue, les habitants en alerte

La route nationale reliant Kénitra à Sidi Allal Tazi est actuellement impraticable suite à de fortes inondations.

Les zones de Sidi Allal Tazi et Ouled Amer sont particulièrement touchées, comme le montrent les images alarmantes diffusées sur internet.

Inondations dévastatrices : la route Kénitra-Sidi Allal Tazi coupée

La liaison routière entre Kénitra et Sidi Allal Tazi a été interrompue suite à des inondations massives. Ce mercredi matin, le tronçon traversant les régions de Sidi Allal Tazi et Ouled Amer a été submergé par les eaux.

Des images circulant sur internet montrent l’étendue des dégâts, provoquant une vague d’inquiétude parmi les résidents.

Les autorités appellent à la prudence et conseillent d’emprunter des voies alternatives jusqu’à ce que la situation revienne à la normale.

État actuel sur le terrain

Sur les réseaux sociaux, des vidéos et photos illustrant l’ampleur de l’inondation ont été largement partagées.

Ces images montrent une route totalement submergée, accentuant la peur et l’anxiété parmi les habitants de Sidi Allal Tazi et Ouled Amer.

Face à cette situation alarmante, les autorités locales exhortent les usagers à rester vigilants et à utiliser des routes alternatives. Le retour à la normale de la circulation reste incertain pour le moment.

Attention ! Les autorités appellent à la prudence

Les autorités locales ont lancé un appel à la vigilance en raison de l’état actuel de la route. Elles recommandent aux usagers d’adopter une conduite prudente et de privilégier des itinéraires alternatifs.

La reprise de la circulation normale sur le tronçon Kénitra-Sidi Allal Tazi ne sera envisageable qu’après l’assèchement complet de la route. Les usagers sont donc invités à faire preuve de patience et de prudence.