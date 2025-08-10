Inondations catastrophiques : le tronçon Taroudant-Tata inaccessible, voici les détails

Les intempéries récentes ont causé des inondations catastrophiques dans la région de Taroudant-Tata, rendant ce tronçon totalement inaccessible. Les dégâts sont considérables et les autorités locales sont à pied d’œuvre pour évaluer l’ampleur de la situation et mettre en place des mesures d’urgence. Cet article vous apportera tous les détails sur cette situation critique, les efforts déployés pour y faire face et les conséquences pour les habitants de la région.

Restez connectés pour suivre l’évolution de cette situation préoccupante qui affecte lourdement le Maroc en cette année 2025.

Fermeture de l’axe routier Taroudant-Tata suite à des inondations

La voie nationale reliant les villes de Taroudant et Tata a été temporairement fermée en raison d’inondations survenues dans la région. Ces dernières, causées par des précipitations exceptionnellement fortes, ont entraîné une hausse significative du niveau d’eau d’un oued local, provoquant ainsi des crues.

Les autorités locales, assistées par la gendarmerie royale, sont rapidement intervenues pour réguler le trafic et garantir la sécurité des habitants. La direction provinciale de l’Équipement et du Transport a également exhorté les automobilistes à faire preuve de vigilance et à éviter de franchir l’oued durant cette période d’inondations.

Intervention des autorités pour la sécurité routière et citoyenne

Face à cette situation d’urgence, les autorités locales et la gendarmerie royale ont agi promptement pour rétablir la circulation et assurer la sécurité des citoyens. Leur intervention rapide a permis de minimiser les perturbations et de prévenir tout risque d’accident.

Parallèlement, la direction provinciale de l’Équipement et du Transport a lancé un appel à la prudence aux usagers de la route, les incitant à éviter le passage de l’oued en crue. Ces mesures conjointes démontrent l’engagement des autorités à garantir la sécurité des citoyens face aux aléas climatiques.

Appel à la vigilance des usagers de la route par la direction provinciale de l’Équipement et du Transport

La direction provinciale de l’Équipement et du Transport a insisté sur l’importance de la prudence pour les usagers de la route, particulièrement durant cette période d’inondations. L’appel vise à dissuader les automobilistes de tenter de traverser l’oued en crue, une action qui pourrait s’avérer dangereuse voire fatale.

Cette recommandation souligne l’engagement des autorités à préserver la sécurité des citoyens face aux risques climatiques. Il est donc crucial que les conducteurs respectent ces consignes pour leur propre sécurité et celle des autres usagers de la route.