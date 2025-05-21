Inondations inattendues : les eaux du barrage algérien submergent Sidi Salem, une situation critique

L’Algérie est confrontée à une situation d’urgence sans précédent. Les eaux du barrage ont débordé, submergeant la ville de Sidi Salem et créant une crise humanitaire majeure. Cette catastrophe naturelle inattendue soulève de nombreuses questions sur la gestion des barrages et les mesures de prévention des inondations. Dans cet article, nous allons explorer les causes de cette inondation, les conséquences pour les habitants de Sidi Salem et les réponses apportées par les autorités.

Restez avec nous pour comprendre comment une telle situation a pu se produire et quelles sont les solutions envisagées pour l’avenir.

Le barrage de Mellègue déborde suite aux fortes précipitations

En raison des récentes averses, le barrage de Mellègue continue de se déverser ce 17 mai, alimenté par l’oued Mellègue qui coule depuis les frontières algériennes. Ce phénomène est dû à la fois aux pluies intenses et au déversement du barrage algérien de Oued Mellègue.

Selon l’Observatoire tunisien du climat et de la météo, ces eaux affluent actuellement vers le barrage de Sidi Salem, le plus grand réservoir d’eau de Tunisie, qui atteint désormais un taux de remplissage de 36,2 % avec une capacité de 210 millions de mètres cubes.

Au cours des quatre dernières semaines, des dizaines de millions de mètres cubes d’eau ont été ajoutés à ce volume grâce au déversement des barrages de Mellègue et de Weljet Mellègue, ainsi qu’aux fortes pluies dans les régions de Ghardimaou, Oued Meliz et les zones avoisinantes.

Cet apport considérable a contribué à l’augmentation du taux de remplissage du plus grand réservoir d’eau de Tunisie, qui atteint désormais 36,2 % de sa capacité totale de 210 millions de mètres cubes. Les données fournies par l’Observatoire tunisien du climat et de la météo soulignent l’importance de ces événements pour la gestion des ressources en eau du pays.