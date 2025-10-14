Inoxtag et Lena Situations, les nouvelles coqueluches des jeunes adultes français

Découvrez les nouvelles idoles des jeunes femmes françaises selon un récent sondage réalisé par TF1 et Elle. Inoxtag, le célèbre youtubeur et Lena Situations, l’influenceuse de renom, se démarquent dans le cœur des 18-24 ans.

Plongez dans l’univers de ces personnalités qui façonnent la pop culture d’aujourd’hui.

Inoxtag et Lena Situations, les nouvelles références pour les jeunes femmes françaises

Un récent sondage mené par TF1 et Elle a mis en lumière les nouvelles idoles des jeunes femmes françaises âgées de 18 à 24 ans.

Voir cette publication sur Instagram



Cette étude, réalisée entre le 27 juin et le 1er juillet 2025 auprès d’un échantillon représentatif de 1514 personnes, dont 358 appartiennent à la tranche d’âge ciblée, a été dévoilée le 8 octobre.

Les résultats ont révélé que le youtubeur Inoxtag et l’influenceuse Lena Situations sont désormais considérés comme des figures emblématiques pour cette génération.

Ces deux personnalités du web ont su conquérir le cœur des jeunes Françaises grâce à leur authenticité et leur audace.

Le parcours d’Inoxtag, le youtubeur préféré des jeunes femmes

Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazzouz, est un créateur de contenu qui a su se démarquer sur YouTube et les réseaux sociaux. Initialement connu pour ses vidéos de divertissement et de gaming, il a su évoluer en relevant des défis ambitieux.

J’ai suivi son ascension de l’Everest jour après jour, c’était impressionnant. Il nous montre qu’on peut viser grand. Sabrina, 19 ans, apprentie pâtissière

Son film « Kaizen », relatant son ascension de l’Everest en 2024, a marqué les esprits et contribué à sa popularité.



Dans le classement des personnalités masculines préférées des jeunes femmes, Inoxtag arrive en tête avec 22% des votes, devançant ainsi Omar Sy et Squeezie.

Sa notoriété grandissante témoigne de son impact auprès de la jeune génération féminine.

Lena Situations, l’influenceuse mode et lifestyle qui séduit les jeunes femmes !

Originaire d’Algérie, Lena Mahfouf, plus connue sous le pseudonyme de Lena Situations, est une vidéaste web, influenceuse et entrepreneuse.

Lena me donne envie de croire en mes projets. Elle a commencé comme nous, avec une caméra et des rêves. Aïcha, 23 ans, styliste

Elle a su conquérir le cœur des jeunes femmes grâce à ses vlogs authentiques et ses contenus axés sur la mode et le style de vie.

Voir cette publication sur Instagram



Elle se hisse en deuxième position dans le classement des personnalités féminines préférées des jeunes femmes, juste derrière l’actrice américaine Zendaya. Rihanna et Adèle Exarchopoulos sont à égalité en troisième position, suivies de près par Beyoncé.