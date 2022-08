Insolite : un Algérien dépose une demande de circuler sur la voie publique en âne

Dans le territoire de Wilaya de Batna, à l’Est de l’Algérie, un homme a déposé une demande manuscrite auprès des autorités afin de pouvoir circuler sur la voie publique en âne. Il s’agit d’une situation inédite. Voilà un sujet qui sera très suivi et très populaire sur les réseaux sociaux.

L’objet de la demande

L’algérien a fait une demande en bonne et due forme pour pouvoir circuler sur le dos d’un âne. Cette demande pour le moins insolite étonne les autorités locales. L’homme y mentionne les raisons qui lui poussent à vouloir circuler de cette manière, en plus de sa plainte concernant l’état des routes. D’ailleurs, il a joint des photos pour appuyer son constat.

Il possède une voiture et un motocycle, cependant, il refuse de les utiliser pour parcourir la ville. Il préfère en revanche circuler à l’ancienne. Ce dernier a partagé la lettre de demande, ainsi que sa plainte sur les réseaux sociaux.

Les raisons de la demande

Le citoyen avance les raisons de sa requête pour le moins inédite. La principale étant le mauvais état des routes. Il annonce qu’il en a assez des dégâts et dommages causés par les nids de poules et dos d’âne sur sa voiture et son motocycle. Après un déplacement, il se trouve avec sa machine endommagée. Alors, il veut y mettre fin.

Lettre d'un citoyen excédé par l'état des route au chef de Daira de Batna:

« J’en ai assez des dégâts causés par ces nids de poules et les ralentisseurs réalisés en béton ».. Je demande le droit de circuler à dos d'âne 🤷!https://t.co/UVQAIJ9lBC — djerbal chabane (@CDjerbal) August 22, 2022

Il faut dire que les routes urbaines et semi-urbaines de la ville de Batna ainsi que dans toute l’Algérie sont mal entretenues. Raison pour laquelle elles se trouvent en mauvais état. D’ailleurs, la circulation reste difficile. Dans certaines villes, les routes sont tellement détériorées qu’il est impossible de les utiliser.

Nous attendons encore la réponse de la part du chef de daïra face à cette demande unique en son genre.