Inspection surprenante à Tizi-Ouzou : Houria Meddahi évalue les hôtels Tamgout, Amraoua et la station climatique Tala Guilef

Dans une démarche inattendue, Houria Meddahi, figure emblématique du secteur touristique en Algérie, a effectué une inspection surprenante à Tizi-Ouzou. Au programme de cette visite : l’évaluation des hôtels Tamgout et Amraoua, ainsi que la station climatique Tala Guilef.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une volonté de renforcer les standards de qualité et d’améliorer l’expérience des visiteurs. Découvrez dans cet article les détails de cette inspection et les retombées potentielles pour le tourisme local.

Transformation du tourisme à Tizi Ouzou : de saisonnier à diversifié

La wilaya de Tizi Ouzou est en pleine mutation touristique, passant d’un tourisme saisonnier à une offre plus variée et diversifiée. Lors de sa visite d’inspection le 7 août dernier, la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, a mis en lumière les atouts naturels, historiques et culturels de la région qui favorisent cette transition.

Elle a également souligné l’importance des projets en cours et des infrastructures d’accueil pour soutenir cette dynamique. Parmi ces projets figurent l’hôtel Tamgout à Yakouren, dont la réouverture est prévue en septembre, ainsi que deux nouveaux hôtels à la station climatique de Talla Guilef.

Projets de réhabilitation des hôtels Tamgout et Amraoua

Le projet de rénovation de l’hôtel Tamgout à Yakouren est en bonne voie, avec une réouverture prévue pour septembre. Cette initiative devrait contribuer à revitaliser le tourisme dans la forêt de Yakouren.

Par ailleurs, l’hôtel Amraoua fait également l’objet d’une réhabilitation majeure. Les travaux, qui ont débuté en 2016, sont actuellement à 65% de leur achèvement. L’établissement, qui aspire à une classification cinq étoiles, s’étend sur plus de trois hectares et offre une capacité de 298 lits.

La ministre Houria Meddahi a exprimé son souhait de voir les travaux achevés d’ici la fin de l’année, tout en insistant sur l’utilisation de main-d’œuvre qualifiée et de matériaux algériens.

Deux nouveaux hôtels à Talla Guilef et le potentiel de l’hôtel Amraoua

La station climatique de Talla Guilef, située à plus de 1600 mètres d’altitude, accueille désormais deux nouveaux établissements hôteliers : El Arz Cosy et El Arz Resort, offrant respectivement 75 et 30 chambres. Ces ajouts viennent enrichir l’offre touristique existante de la région.

Par ailleurs, l’hôtel Amraoua, en cours de réhabilitation, se prépare à devenir un lieu privilégié pour l’accueil de grands événements. Avec une capacité de 298 lits et des installations sportives et de loisirs, il pourrait notamment accueillir des manifestations sportives en lien avec le nouveau stade de la ville, pouvant recevoir jusqu’à 50 000 spectateurs.