Intempéries surprenantes : 27 mm de pluie enregistrés au Kef en seulement 24 heures

Les phénomènes météorologiques extrêmes continuent de surprendre le monde entier. Le dernier en date a eu lieu au Kef, une région située dans le nord-ouest de la Tunisie. En l’espace de seulement 24 heures, un record impressionnant de précipitations a été enregistré. Pas moins de 27 mm de pluie sont tombés, dépassant largement les moyennes habituelles pour cette période de l’année. Cet événement exceptionnel soulève de nombreuses questions quant à son origine et ses conséquences potentielles.

Découvrez dans cet article une analyse détaillée de ce phénomène météorologique inhabituel qui a marqué le Kef.

Répartition des précipitations dans le gouvernorat du Kef

Le gouvernorat du Kef a connu une répartition variée des précipitations au cours des dernières 24 heures. Les villes ont enregistré des quantités de pluie allant de 2 à 27 millimètres. La ville du Kef s’est distinguée avec la plus grande quantité de pluie, atteignant 27 millimètres. D’autres villes comme Nebr et Tajerouine ont également enregistré des niveaux significatifs de précipitations, avec respectivement 26 et 17 millimètres.

Cependant, certaines régions comme Al Jarissa et Kalaat Snane ont reçu moins de pluie, avec seulement 2 et 6 millimètres respectivement. Ces données mettent en évidence l’hétérogénéité de la répartition des précipitations dans cette région.

Comparaison des précipitations dans les autres gouvernorats

Dans le gouvernorat de Siliana, les quantités de pluie variaient entre 7 et 23 millimètres, avec Makther ville et Siliana en tête. Jendouba a connu des précipitations plus faibles, allant de 1 à 2 millimètres. Beja a également enregistré des niveaux bas, avec une moyenne d’environ 1 millimètre.

Kairouan a vu des chiffres plus élevés, atteignant jusqu’à 25 millimètres à El Hajeb. Sidi Bouzid, Nabeul et Monastir ont respectivement enregistré 3, 11 et 1 millimètre. Ces variations peuvent s’expliquer par la géographie locale, l’altitude et la proximité de la mer, qui influencent les modèles climatiques.

Impacts potentiels de ces précipitations sur les régions

Ces précipitations pourraient avoir des conséquences diverses selon les régions. Dans le domaine agricole, elles peuvent être bénéfiques pour certaines cultures nécessitant beaucoup d’eau, mais nuisibles pour d’autres moins résistantes à l’humidité. Les infrastructures, notamment routières, pourraient également être affectées, avec un risque accru d’inondations et de glissements de terrain dans les zones ayant reçu les plus grandes quantités de pluie.

Enfin, la vie quotidienne des habitants pourrait être perturbée, avec des difficultés de déplacement et potentiellement des coupures d’électricité. Il est donc crucial de surveiller attentivement l’évolution de la situation et de prendre les mesures appropriées pour minimiser les impacts négatifs.