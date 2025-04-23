Interception à l’Aéroport d’Alger : un voyageur surpris avec un faux titre de séjour

L’aéroport d’Alger a été le théâtre d’une interception inattendue. Un voyageur a été surpris en possession d’un faux titre de séjour, déclenchant une série d’événements qui ont mis en lumière les défis auxquels sont confrontées les autorités dans leur lutte contre la fraude documentaire. Cet incident soulève des questions cruciales sur la sécurité des frontières et la vérification des documents de voyage. Dans cet article, nous allons explorer les détails de cette affaire, les mesures prises par les autorités et les implications pour la sécurité aéroportuaire.

Restez avec nous pour découvrir comment cet incident s’est déroulé et quelles en sont les conséquences.

Tentatives de fraude persistantes malgré le durcissement des contrôles en Algérie

En dépit du renforcement des mesures de contrôle par la douane et la Police de l’Air et des Frontières (PAF) algériennes, équipées de technologies avancées pour détecter les faux documents de voyage, certains voyageurs au départ des aéroports algériens persistent à tenter leur chance avec de faux visas ou titres de séjour étrangers.

Ces tentatives audacieuses sont souvent imaginatives, comme le montre une affaire récente jugée par le tribunal de Dar El Beida à Alger, où un citoyen algérien a été poursuivi pour avoir présenté un faux titre de séjour en Pologne lors de son départ du territoire national.

Un Algérien jugé pour un faux titre de séjour en Pologne

L’individu, identifié comme B.B.A., a été arrêté lors de son départ de l’aéroport international d’Alger. Les agents de la PAF ont eu des doutes sur l’authenticité de son titre de séjour polonais. Après vérification et contrôle approfondis, ils ont conclu à un faux document. Présenté en comparution immédiate devant le tribunal de Dar El Beida, B.B.A. a été jugé pour faux et usage de faux dans les écritures administratives, un délit sévèrement puni par la loi algérienne.

Malgré ses affirmations soutenant que son titre de séjour était authentique et qu’il avait déjà voyagé sans problème entre la France et la Pologne, les expertises de la police scientifique ont confirmé la falsification du document.

Verdict du tribunal et conséquences pour l’accusé

Malgré les arguments de B.B.A. affirmant la légitimité de son titre de séjour, le représentant du parquet a requis une peine d’un an de prison ferme et une amende de 100 000 dinars, se basant sur les conclusions de la police scientifique qui ont confirmé la falsification du document.

Après délibération, le tribunal a finalement condamné l’accusé à une année de prison avec sursis, une amende de 50 000 dinars et un dédommagement de 50 000 dinars à verser au Trésor public. Cette décision souligne la sévérité des sanctions encourues en cas de fraude documentaire.