Interdiction surprenante à la Plage de Mehdia : fini les draps sur les parasols !

L’été 2025 apporte son lot de surprises sur la côte marocaine, notamment à la plage de Mehdia. Une nouvelle réglementation vient d’être mise en place, qui pourrait bien changer les habitudes des vacanciers. Fini le temps où l’on pouvait étendre son drap sur son parasol pour se protéger du soleil ou créer un petit coin d’intimité. Cette pratique courante est désormais interdite.

Mais pourquoi une telle décision ? Quelles sont les raisons derrière cette interdiction inattendue ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

Interdiction de certaines pratiques à la plage de Mehdia

Une initiative a été mise en place par les autorités de Mehdia pour proscrire l’usage des draps comme couverture de parasols et l’emploi des jet-skis sur leur plage. Cette mesure, signalée par des panneaux à l’entrée de la plage, vise à sanctionner tout contrevenant. Cette campagne s’inscrit dans une série d’actions similaires menées récemment sur les plages de Casablanca pour mettre un terme à ces comportements considérés comme inciviques.

Les autorités justifient cette interdiction par le fait que les draps altèrent l’esthétique de la plage et obstruent la vue des autres visiteurs.

Sanctions pour non-respect des nouvelles règles

Les panneaux à l’entrée de la plage de Mehdia sont clairs : toute infraction aux nouvelles règles sera sévèrement sanctionnée. Les contrevenants s’exposent à des pénalités, bien que les détails spécifiques de ces sanctions n’aient pas encore été divulgués. Ces mesures strictes visent à dissuader les comportements jugés nuisibles à l’environnement balnéaire et à l’expérience des autres visiteurs.

Il est donc impératif pour tous les usagers de la plage de respecter ces nouvelles directives afin de préserver la beauté naturelle de la plage et d’assurer une expérience agréable pour tous.

Comparaison avec les campagnes menées à Casablanca

Les plages de Casablanca ont également été le théâtre de campagnes similaires ces dernières semaines. Les autorités locales ont exhorté les vacanciers à respecter ces nouvelles règles, soulignant que l’utilisation des draps comme couverture pour les parasols nuit non seulement à l’esthétique de la plage, mais entrave également la vue panoramique des autres visiteurs.

Ces mesures, bien qu’elles aient suscité des réactions mitigées parmi les estivants, sont jugées nécessaires pour maintenir l’ordre et la propreté sur les plages, tout en garantissant une expérience agréable pour tous. Il reste à voir comment ces initiatives seront appliquées et respectées à long terme.