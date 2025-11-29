Interpol se tourne vers le Maroc, une alliance stratégique en vue pour le nouveau chef ?

Lucas Philippe, récemment élu à la tête de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), s’engage à renforcer les liens sécuritaires avec le Maroc.

Fort d’une victoire obtenue avec 51,2% des voix lors du vote à Marrakech, il entend préserver l’héritage d’Interpol tout en impulsant une dynamique nouvelle pour atteindre les objectifs communs.

Lucas Philippe, nouveau visage à la tête d’Interpol : un vent de changement ?

Lucas Philippe est le nouveau président de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

Élu lors de la 93e Assemblée générale à Marrakech, il a obtenu 84 voix, soit 51,2% des suffrages exprimés. Succédant à Ahmed Naser Al-Raisi des Émirats Arabes Unis, son mandat marque une nouvelle ère pour l’organisation.


En tant que Président, Lucas Philippe aura notamment pour rôle de présider les réunions du Comité exécutif. Ce comité supervise l’application des décisions prises lors de l’Assemblée générale, assurant ainsi le bon fonctionnement et la conformité des activités de l’Organisation.

Une coopération renforcée avec le Maroc : quelles implications pour Interpol ?

Depuis Marrakech, Philippe a exprimé son intention de renforcer la coopération sécuritaire avec le Maroc.


Il souligne que cette relation n’est pas à inventer, mais à faire vivre davantage, en mettant en avant les valeurs de respect, de travail et d’intelligence collective.

Cette coopération renforcée pourrait donner un nouvel élan à Interpol, en transformant les idées en actions concrètes et tangibles.


Philippe s’engage à préserver l’héritage d’Interpol tout en œuvrant pour atteindre les objectifs communs à travers un plan pragmatique et réalisable.

Préserver l’héritage d’Interpol tout en impulsant une nouvelle dynamique : un défi possible ?

Philippe s’est engagé à préserver l’héritage d’Interpol, tout en maintenant l’élan nécessaire pour atteindre les objectifs communs.


Il a promis de veiller à ce que les activités de l’Organisation soient conformes aux décisions prises par l’Assemblée générale et le Comité exécutif, comme l’exige le statut d’INTERPOL.

Cependant, la question se pose : est-il possible d’atteindre simultanément ces deux objectifs ? La préservation de l’héritage et l’impulsion d’une nouvelle dynamique peuvent-elles coexister harmonieusement au sein de cette organisation internationale ?

Bachir Abdallah

Écrit par Bachir Abdallah

Bachir Abdallah est journaliste et analyste spécialisé dans l’actualité marocaine et maghrébine. Fort d’une solide expérience dans le suivi des enjeux politiques, économiques et sociaux, il apporte un regard éclairé sur les dynamiques régionales et leur portée internationale. Ses analyses visent à offrir aux lecteurs une information fiable, contextualisée et pertinente.