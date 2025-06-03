Interruption du trajet Alger-Tunis : découvrez quand le train reprendra du service en 2025

L’interruption du trajet en train entre Alger et Tunis a suscité de nombreuses interrogations et inquiétudes parmi les voyageurs réguliers. Après une longue attente, des informations sur la reprise du service sont enfin disponibles. Cet article vous apportera des éclaircissements sur le sujet et vous permettra de planifier vos futurs déplacements en toute sérénité.

Restez connectés pour découvrir quand le train Alger-Tunis reprendra du service en cette année 2025.

La Tunisie, un havre de paix pour les touristes algériens

Chaque année, et plus particulièrement durant la période estivale, la Tunisie se distingue comme le choix de prédilection des vacanciers algériens. En 2024, plus de trois millions d’Algériens ont choisi de passer leurs vacances en Tunisie, attirés par ses paysages pittoresques, ses hôtels accueillants et ses plages de sable fin.

La proximité géographique entre les deux pays, avec un vol Alger-Tunis d’une heure seulement, facilite également les déplacements. De plus, depuis l’été 2024, une nouvelle option de voyage est disponible : le train, grâce à la reprise de la ligne Alger-Tunis, offrant ainsi une alternative économique aux voyageurs.

Le train Alger-Tunis, une option économique pour les voyageurs

Depuis août 2024, la ligne de train Alger-Tunis est de nouveau opérationnelle après une interruption de service depuis les années 1990. Cette reprise offre aux touristes algériens une alternative économique pour se rendre en Tunisie. En effet, le coût du billet de train est nettement plus abordable que celui de l’avion, avec un tarif débutant à 1.640 DZD pour un aller simple au départ d’Annaba.

Cependant, il est à noter qu’en juin 2025, la Société Nationale Algérienne de Transports Ferroviaires (SNTF) a annoncé une suspension temporaire de cette ligne, qui devrait reprendre son service habituel à partir du 15 juin.

Interruption temporaire de la ligne Alger-Tunis

La SNTF a récemment communiqué sur une pause momentanée de la ligne ferroviaire Alger-Tunis. Cette interruption, qui s’étendra du 3 au 14 juin 2025, est due à des raisons non spécifiées par l’entreprise.

Toutefois, les voyageurs peuvent se rassurer : le service reprendra son cours normal dès le 15 juin 2025. La SNTF a exprimé ses excuses pour ce désagrément et assure que toutes les mesures sont prises pour minimiser l’impact de cette suspension sur les plans de voyage de ses clients. Les voyageurs sont donc invités à ajuster leurs plans en conséquence ou à envisager d’autres moyens de transport pendant cette période.