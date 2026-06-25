Investir en Algérie : une conférence à Genève révèle des opportunités insoupçonnées mercredi prochain

À Genève, une conférence économique se prépare, orchestrée par le consulat général d’Algérie en collaboration avec l’Agence algérienne de promotion de l’investissement.

Cet événement mettra en lumière les opportunités d’investissement en Algérie, visant à mobiliser la diaspora algérienne en Suisse pour contribuer au développement économique du pays.

Organisation et objectifs de la conférence

Le consulat général d’Algérie à Genève, en collaboration avec l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), organise une conférence économique à Genève.

Cet événement vise à explorer les opportunités d’investissement en Algérie, sous le thème « L’investissement en Algérie : opportunités et perspectives ».

L’objectif principal est de renforcer les liens avec la communauté algérienne à l’étranger, notamment les compétences résidant en Suisse.

L’initiative encourage leur participation active à la dynamique économique de l’Algérie, en explorant les opportunités d’investissement et en concrétisant leurs projets dans divers secteurs prometteurs.

Cadre juridique et fiscal de l’investissement

La conférence mettra en lumière le cadre juridique et fiscal qui régit l’investissement en Algérie, offrant ainsi une compréhension claire des réglementations en vigueur.

Les participants pourront découvrir les incitations fiscales et les avantages offerts aux investisseurs, facilitant ainsi leur prise de décision.

Secteurs prometteurs et accompagnement des investisseurs

Les autorités algériennes et l’AAPI démontrent une volonté claire d’accompagner les porteurs de projets en identifiant les secteurs économiques prometteurs.

Cette démarche vise à valoriser les compétences nationales établies à l’étranger, en leur offrant des opportunités d’investissement attractives.

Des mécanismes d’accompagnement et des facilités spécifiques sont mis en place pour soutenir les investisseurs, qu’ils soient étrangers ou issus de la diaspora algérienne.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale de développement économique, en intégrant les talents et les expertises de la communauté algérienne à l’international.