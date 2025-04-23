Investissement : Béni Mellal-Khénifra, le nouveau hub économique en plein essor pour 2025

Béni Mellal-Khénifra, une région marocaine autrefois discrète, est en train de se transformer en un véritable hub économique. Grâce à des investissements stratégiques et une vision claire pour l’avenir, cette zone connaît une croissance rapide et promet d’être un acteur majeur sur la scène économique d’ici 2025. Cet article vous emmènera dans les coulisses de cette transformation impressionnante, en explorant les facteurs clés qui ont contribué à ce succès et en examinant les opportunités d’investissement potentielles qui se profilent à l’horizon.

Préparez-vous à découvrir le nouveau visage de Béni Mellal-Khénifra.

Le CRI BMK renforce son rôle dans l’attractivité des investissements régionaux

Le 16ème Conseil d’Administration du Centre Régional d’Investissement de Béni Mellal – Khénifra (CRI BMK) s’est tenu le 16 avril 2025, sous la houlette de M. Karim Zidane, Ministre Délégué chargé de l’Investissement. Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la réforme des CRI, conformément à la loi n° 22-24, visant à renforcer leur rôle dans l’attraction et l’accompagnement des investissements régionaux.

Le ministre a rappelé la vision du Roi Mohammed VI pour stimuler l’investissement et accélérer les réformes économiques, soulignant ainsi le rôle crucial des CRI dans la simplification des procédures et l’unification du parcours des investisseurs.

Des performances en hausse pour le CRI BMK

Le CRI BMK a connu une croissance significative au cours des trois dernières années, validant plus de 86 milliards d’investissement, soit un triplement du volume par rapport à la période 2019-2021. M. Adil Azmi, Directeur du CRI BMK, a mis en lumière lors de la présentation des comptes de l’exercice 2024, des réalisations majeures, notamment l’examen de 457 dossiers par la CRUI, approuvant des projets d’investissement de plus de 20,8 milliards de dirhams et promettant la création de plus de 13 700 emplois.

Ces résultats témoignent de l’efficacité des réformes engagées et de la mobilisation des acteurs régionaux pour améliorer le climat des affaires et renforcer l’attractivité régionale.

Le CRI BMK, un acteur clé dans l’accompagnement des TPMEs et porteurs de projets

Le CRI BMK a joué un rôle déterminant dans le soutien de plus de 1300 TPMEs et porteurs de projets, contribuant ainsi à l’amélioration du climat des affaires sur le territoire régional. Cette dynamique positive s’inscrit dans la volonté du Centre d’agir comme un pôle émergent pour l’attraction des investissements.

En étroite collaboration avec le Ministère de l’Investissement et les acteurs de l’écosystème de l’investissement, le CRI BMK ambitionne de renforcer son positionnement stratégique, tant au niveau régional que national, pour accompagner les ambitions de développement économique de la région Béni Mellal – Khénifra.