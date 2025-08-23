Investissement colossal à Fès : 300 millions de dirhams pour combattre les inondations dévastatrices

Fès, la troisième plus grande ville du Maroc, est sur le point de connaître une transformation majeure. Un investissement massif de 300 millions de dirhams a été annoncé pour lutter contre les inondations dévastatrices qui ont frappé la région ces dernières années. Cette initiative ambitieuse vise à renforcer les infrastructures existantes et à mettre en place des mesures préventives efficaces.

Découvrez dans cet article comment cette somme colossale sera utilisée pour protéger la ville et ses habitants des conséquences désastreuses des inondations.

Plus de 300 millions de dirhams alloués pour la lutte contre les inondations à Fès

Une enveloppe financière de plus de 300 millions de dirhams a été débloquée pour deux projets majeurs visant à protéger la ville de Fès des inondations et à améliorer son système de gestion des eaux usées. Ces initiatives, lancées par le Wali de la région Fès-Meknès, Abdelghani Sabbar, s’inscrivent dans une volonté d’accompagner le développement urbain et d’améliorer la qualité de vie des habitants.

Le premier projet concerne la construction du collecteur principal Oued Fès, tandis que le second vise à renforcer le système d’assainissement liquide dans la zone sud de la ville.

Le collecteur principal Oued Fès : un projet d’assainissement majeur

Le premier projet, d’un coût de 200 millions de dirhams, porte sur la réalisation du collecteur principal Oued Fès. Ce dernier comprendra 4 km de galeries d’assainissement, avec une profondeur atteignant 32 m. Il permettra de dévier près de 90% des eaux usées actuellement acheminées sous la médina de Fès, classée patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cela contribuera à préserver ce site historique des risques environnementaux et structurels. De plus, le projet entraînera la suppression définitive de la station de pompage de Doukkarat, réduisant ainsi les risques environnementaux liés à son fonctionnement.

Des efforts continus pour réduire les disparités territoriales et moderniser les infrastructures

La Société Régionale Multiservices (SRM) Fès-Meknès, sous la direction de Mohamed Chaoui, s’engage à poursuivre ses efforts pour atténuer les inégalités entre les zones rurales et urbaines et améliorer les infrastructures d’assainissement dans toute la région. Ces projets ambitieux sont le reflet d’une volonté claire d’accompagner l’élan de développement urbain, de protéger les citoyens contre les risques d’inondations et d’assurer une meilleure qualité de vie.

Parallèlement au lancement de ces initiatives, une cérémonie colorée a été organisée dans le célèbre jardin Jnan Sbil pour célébrer le 72ᵉ anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple ainsi que la Fête de la Jeunesse.