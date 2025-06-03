Investissement colossal en Algérie : 600 millions de dollars dédiés à l’innovation pour 2025

L’Algérie fait un pas de géant dans le domaine de l’innovation. Un investissement massif de 600 millions de dollars vient d’être annoncé, marquant une nouvelle ère pour le paysage technologique du pays. Cette somme considérable, qui sera déployée au cours de cette année, vise à stimuler la créativité et l’ingéniosité, tout en renforçant la position de l’Algérie sur l’échiquier mondial de l’innovation.

Découvrez comment cet investissement colossal pourrait transformer l’économie algérienne et propulser le pays vers de nouveaux horizons.

Une initiative majeure pour le financement des startups en Algérie

L’Algérie a lancé une vaste opération visant à soutenir et financer les startups et les initiatives innovantes. Une convention tripartite, impliquant le Fonds algérien des start-up (ASF), le Centre de recherche sur l’information scientifique et technique (CERIST) et la société privée Deep Minds, a été signée, allouant un budget total de 600 millions de dollars pour le développement de 1 000 projets innovants.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un effort national visant à créer 20 000 startups d’ici 2029, positionnant ainsi l’Algérie comme un hub régional majeur de la technologie avancée et des industries futures.

Un partenariat tripartite pour booster l’écosystème des startups

Cette convention tripartite, signée le 1er juin, offre aux startups un accès à la fois au financement du Fonds algérien des start-up (ASF), à l’encadrement scientifique du CERIST et au mentorat entrepreneurial de Deep Minds. Zoheir Mokhtari, directeur général du CERIST, a souligné lors de la cérémonie que cette alliance combine l’aspect scientifique du Centre de recherche, le financement de l’ASF et l’expertise entrepreneuriale de Deep Minds.

Il s’agit d’une recette gagnante pour stimuler l’écosystème national des startups et de l’innovation, avec une enveloppe de 600 millions de dollars dédiée à ce programme.

L’Algérie, un futur acteur majeur de la deep tech

Anis Rahabi, directeur général de l’ASF, a exprimé sa conviction que l’Algérie dispose des capacités nécessaires pour lancer des projets technologiques d’envergure mondiale. Cette initiative ambitieuse vise à transformer les idées prometteuses en entreprises viables et compétitives. L’objectif est clair : faire de l’Algérie un hub régional de la deep tech et des industries du futur d’ici 2029.

Ce programme national, doté d’un budget de 600 millions de dollars, s’inscrit dans une volonté plus large de créer 20 000 startups à l’horizon 2029, faisant ainsi de l’innovation un moteur de croissance durable pour le pays.