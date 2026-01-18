IShowSpeed, l’influenceur américain, brave le Sahara jusqu’à Djanet pour une escale inoubliable

Le célèbre youtubeur américain IShowSpeed, de son vrai nom Darren Watkins Jr., a récemment fait escale à Djanet, dans le sud de l’Algérie, suscitant un véritable buzz sur les réseaux sociaux.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de son tour du monde entamé en 2024 et offre une visibilité inédite à cette région algérienne, relançant ainsi le débat sur le rôle des influenceurs dans la promotion touristique.

IShowSpeed, du rap à YouTube : un parcours hors du commun !

Darren Watkins Jr., plus connu sous le pseudonyme IShowSpeed, a su se réinventer au fil des années.

Né le 21 janvier 2005 à Cincinnati, il débute sa carrière en tant que rappeur avant de se tourner vers la création de contenu numérique.


Sa spécialité ? Les vidéos en direct, qui lui permettent de se faire connaître grâce aux jeux vidéo, mais aussi grâce à ses voyages et défis divers.

Aujourd’hui, IShowSpeed est une véritable célébrité sur YouTube avec plus de 48,9 millions d’abonnés. Chaque apparition génère des millions de vues, faisant de lui l’un des créateurs de contenu les plus influents de la plateforme.


Son passage remarqué à Djanet, en Algérie, a notamment suscité un engouement sans précédent, confirmant son statut d’influenceur mondial.

Un arrêt à Djanet, une étape unique dans son tour du monde

Après avoir exploré l’Égypte, l’Éthiopie, la Guinée et le Rwanda, IShowSpeed a choisi de faire escale à Djanet, en Algérie.

Cette ville du Sahara offre un dépaysement total et une richesse culturelle qui ont séduit le youtubeur. Sa visite a été marquée par une diffusion en direct qui a captivé des millions de spectateurs.


La vidéo live de Djanet a rapidement fait sensation, atteignant 3,2 millions de vues en seulement cinq heures.

Ce succès fulgurant témoigne de l’impact considérable d’IShowSpeed et de sa capacité à mettre en lumière des destinations peu connues du grand public.

Quel impact pour l’Algérie et le tourisme local ?

La visite d’IShowSpeed en Algérie a une portée bien au-delà du simple divertissement.

En effet, grâce à sa popularité, il met en avant les trésors naturels, culturels et humains de l’Algérie, notamment ceux du Sud encore méconnus à l’international.

Cette situation soulève la question du rôle des influenceurs dans la promotion touristique. Pour l’Algérie, c’est une occasion unique de bénéficier de cette visibilité pour renforcer son image sur la scène mondiale.

