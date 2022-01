Issad Rebrab : toujours dans le classement des plus grandes fortunes d’Arabe et de l’Afrique ?

Chaque année, le classement du magazine américain Forbes dévoile les plus grandes fortunes du monde Arabe et d’Afrique. En 2021, Issad Rebrab a fait partie des plus riches de cette catégorie, mais cette année, la pandémie peut avoir changé les choses.

Est-ce qu’il fait encore partie de ce classement ? On vous répond !

Un classement qui a beaucoup changé en un an

Issad Rebrab est le PDG et fondateur de Cevital qui est le premier groupe privé en Algérie et la troisième plus grande entreprise du pays.

Sa fortune a été évaluée à 5,1 milliards $ l’année passée par la revue économique américaine qui l’a classé parmi les plus riches en Algérie, au Maroc, en Égypte, mais aussi en Afrique.

Cependant, tout peut changer en une année surtout avec une épidémie de COVID-19 qui touche certains secteurs en particulier. 18 Africains ont notamment intégré le nouveau classement et l’ensemble de la fortune des milliardaires du continent a augmenté de 18 %.

Issad Rebrab toujours dans le classement

Malgré les changements, Issad Rebrab fait toujours partie du classement des hommes les plus fortunés du continent de la revue américaine. Le PDG de Cevital est même la deuxième personne la plus riche du monde arabe avec une fortune estimée à plus de 5 milliards $.

Ainsi, la crise n’aurait eu aucun impact sur Cevital qui est toujours le leader de l’agroalimentaire en Afrique. Jusqu’à présent, l’épidémie a épargné le secteur de l’agroalimentaire contrairement au tourisme et au transport aérien qui sont touchés de plein fouet.