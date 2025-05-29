J27 Ligue 1 : Le MCA débarque à Béchar en mode conquérant, duel électrisant entre CRB-PAC à Baraki

Préparez-vous pour une journée palpitante de football avec la 27ème journée de la Ligue 1 algérienne. Le Mouloudia Club d’Alger, en pleine forme, se rend à Béchar avec l’intention de dominer le terrain. Pendant ce temps, un duel électrisant est attendu entre le Chabab Riadhi de Belouizdad et le Paradou Athletic Club à Baraki. Ces rencontres promettent des moments intenses et inoubliables pour tous les passionnés de football.

Restez connectés pour découvrir comment ces équipes vont se battre pour la victoire dans cette compétition acharnée.

Le MCA en quête de consolidation à Béchar

En pleine ascension, le MC Alger (MCA), actuel leader du championnat de Ligue 1 Mobilis, se déplace à Béchar pour affronter la JS Saoura. Ce match revêt une importance capitale pour le MCA qui vise à renforcer sa position de leader et se rapprocher d’un neuvième titre. Fort de deux victoires consécutives, dont une contre l’USM Alger lors du dernier « big derby » de la capitale, le MCA est déterminé à maintenir son avance.

Cependant, la JS Saoura, septième avec 35 points, est réputée pour sa solidité à domicile, ayant remporté 28 des 39 points possibles. Un véritable test pour les protégés de l’entraîneur tunisien Khaled Ben Yahia.

La JSK sur les talons du MCA

Le MC Alger, sous la houlette de l’entraîneur tunisien Khaled Ben Yahia, est déterminé à maintenir son avance en tête du championnat. Les joueurs du MCA sont conscients de l’enjeu et mettent tout en œuvre pour se rapprocher d’un neuvième titre. Cependant, la JS Kabylie (JSK) ne compte pas leur faciliter la tâche.

Après sa victoire à Magra, la JSK a réduit l’écart à trois points, ajoutant une pression supplémentaire sur le MCA. La course au titre de la Ligue 1 Mobilis s’intensifie, chaque match étant crucial dans cette dernière ligne droite. Le duel entre le MCA et la JSK promet d’être passionnant.

Le CR Belouizdad et le Paradou AC en quête de victoire à Baraki

Au stade Nelson-Mandela de Baraki, un duel indécis se prépare entre le CR Belouizdad (3e, 45 pts) et le Paradou AC (4e, 38 pts). Le PAC, qui vise un troisième triomphe consécutif, devra faire face à un Chabab en quête de résultats après une série de matchs sans victoire (2 nuls et une défaite lors des trois dernières journées).

Malgré cette mauvaise passe, le CRB reste ambitieux dans la course au podium. Pour les Belouizdadis, l’enjeu est de taille : une victoire est impérative pour espérer surpasser la JSK et s’emparer de la deuxième place, synonyme d’une qualification pour la Ligue des champions de la CAF la saison prochaine.