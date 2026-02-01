Jalel Tebib prend les rênes de la TIA, un nouveau chapitre s’ouvre après Namia Ayadi

Après trois ans à la tête de l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA), Namia Ayadi cède sa place à Jalel Tebib, expert reconnu dans le domaine de la promotion de l’investissement.

Ce changement de direction intervient alors que la TIA poursuit son engagement pour renforcer l’attractivité économique de la Tunisie.

Namia Ayadi, une présidence marquante à la tête de la TIA

Après trois ans de direction efficace de l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA), Namia Ayadi se retire de son poste de présidente.

Sa nomination en 2023 avait pour objectif de stimuler les investissements directs étrangers et de mettre en place des projets essentiels pour l’économie tunisienne.

Son départ signifie un changement notable dans la gestion de cette institution clé pour l’attraction des investissements en Tunisie.

Le passage de relais intervient alors que la TIA reste déterminée à améliorer le climat d’investissement du pays tout en renforçant ses actions pour faciliter les projets privés et internationaux.

Qui est Jalel Tebib, le nouveau visage de la TIA ?

Jalel Tebib, nommé président de la TIA par décret, succède officiellement à Namia Ayadi. Il apporte avec lui une riche expérience dans le domaine de la promotion de l’investissement, acquise notamment au sein de l’Agence de Promotion des Investissements Extérieurs (FIPA-Tunisia).

Reconnu pour son expertise en gestion des stratégies d’attractivité et de développement économique, Tebib est prêt à relever les défis de ce poste stratégique.

Son arrivée à la tête de la TIA marque une nouvelle étape dans l’effort continu de renforcer l’attractivité de la Tunisie pour les investissements.

Un passage de relais sous le signe de la continuité !

Namia Ayadi, bien que quittant ses fonctions de présidente, continuera d’exercer jusqu’à l’installation effective de Jalel Tebib. Cette transition en douceur vise à garantir la continuité des missions de la TIA.

La TIA reste résolument engagée à renforcer le climat d’investissement en Tunisie et à consolider ses actions pour faciliter les projets privés et internationaux.

Le passage de relais entre Ayadi et Tebib s’inscrit donc dans cette dynamique de continuité et de progression constante.