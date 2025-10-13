Jalil Bennani dévoile des secrets littéraires étonnants lors du Salon maghrébin du livre, une vidéo à ne pas manquer en 2025

Lors du Salon maghrébin du livre d’Oujda, Jalil Bennani, le commissaire de l’événement, a surpris les participants en dévoilant des secrets littéraires étonnants.

2025 Année de l'événement Le Salon maghrébin du livre d'Oujda a captivé ses participants en 2025 grâce à une programmation originale et des débats surprenants.

Ce salon, unique en son genre, est une véritable plateforme d’échanges intellectuels et culturels où le livre et le débat se rencontrent. Découvrez dans cet article la vidéo de cette intervention captivante à ne pas manquer en 2025.

Le salon maghrébin du livre d’Oujda, une singularité culturelle selon Jalil Bennani

Jalil Bennani, commissaire du Salon maghrébin du livre d’Oujda, souligne l’unicité de cet événement culturel.

Il attribue cette originalité à son approche thématique, qui permet d’aborder et de traiter des sujets variés, offrant ainsi une plateforme d’échanges intellectuels et culturels.

Cette vision transforme le salon en plus qu’une simple exposition de livres. Il devient un espace où auteurs et lecteurs peuvent dialoguer autour de thèmes choisis et traités en profondeur, favorisant la diversité des idées et des perspectives.

Une approche thématique pour une diversité de sujets

L’approche thématique du Salon maghrébin du livre d’Oujda est ce qui le distingue des autres manifestations littéraires.

Cette méthode permet d’aborder une multitude de sujets, offrant ainsi aux participants et visiteurs l’opportunité de débattre autour de problématiques précises.

Ce que j’apprécie le plus, c’est la manière dont le salon transforme la simple lecture en véritable échange culturel. Chaque thème traité apporte un éclairage nouveau. Sophia, 34 ans, éditrice

En se concentrant sur un thème spécifique à chaque édition, le salon devient plus qu’une simple exposition de livres.

Il se transforme en une plateforme d’échanges intellectuels et culturels, où la diversité des idées et des perspectives est encouragée.

Un espace de rencontre entre le livre et le débat : la vision de Jalil Bennani pour le Salon maghrébin du livre

Pour Jalil Bennani et son équipe, le Salon maghrébin du livre d’Oujda est bien plus qu’une simple vitrine littéraire.

Ils envisagent cet événement comme une plateforme dynamique d’échanges intellectuels et culturels.

En créant un espace où le livre et le débat se rencontrent, ils favorisent la diversité des idées et des perspectives.

Cette vision innovante fait du salon un lieu unique de dialogue et de réflexion autour de thèmes choisis et traités en profondeur.