Jalil Bennani dévoile des secrets littéraires étonnants lors du Salon maghrébin du livre, une vidéo à ne pas manquer en 2025

Lors du Salon maghrébin du livre d’Oujda, Jalil Bennani, le commissaire de l’événement, a surpris les participants en dévoilant des secrets littéraires étonnants.
Ce salon, unique en son genre, est une véritable plateforme d’échanges intellectuels et culturels où le livre et le débat se rencontrent. Découvrez dans cet article la vidéo de cette intervention captivante à ne pas manquer en 2025.
En marge de ma participation à la Caravane littéraire du Salon Maghrébin du #Livre d’Oujda, j’ai également eu le plaisir de faire des dédicaces dans une ambiance conviviale.@IFCasablanca @ifparis @TV5MONDEMOE @franceculture @Cultura @imarabe @Lire_ML pic.twitter.com/Rzn7LJKMO1
— Intissar HADDIYA (@HaddiyaIntissar) October 12, 2025
Le salon maghrébin du livre d’Oujda, une singularité culturelle selon Jalil Bennani
Jalil Bennani, commissaire du Salon maghrébin du livre d’Oujda, souligne l’unicité de cet événement culturel.
Il attribue cette originalité à son approche thématique, qui permet d’aborder et de traiter des sujets variés, offrant ainsi une plateforme d’échanges intellectuels et culturels.
Cette vision transforme le salon en plus qu’une simple exposition de livres. Il devient un espace où auteurs et lecteurs peuvent dialoguer autour de thèmes choisis et traités en profondeur, favorisant la diversité des idées et des perspectives.
Une approche thématique pour une diversité de sujets
Un espace de rencontre entre le livre et le débat : la vision de Jalil Bennani pour le Salon maghrébin du livre
