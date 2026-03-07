Jalila Ben Khelil plaide pour une santé plus juste, la prévention en première ligne

L’Africa Press Day, qui s’est déroulé à Nairobi en mars 2026, a été l’occasion de souligner l’importance d’une équité en santé.

Des experts ont appelé à une refonte des systèmes de soins pour un accès plus juste aux traitements, insistant sur la nécessité d’une approche globale et de partenariats stratégiques pour améliorer l’accès aux médicaments et aux soins, notamment dans les zones reculées.

L’Africa Press Day : un appel à l’équité en santé

Les 4 et 5 mars 2026, Nairobi a accueilli l’Africa Press Day, une rencontre majeure pour les experts internationaux de la santé.

Une session dédiée à l’équité en santé a été au cœur des discussions. Animée par Matthieu Galais, Directeur Général de Roche Tunisie et Libye, cette session a mis en exergue les obstacles structurels entravant l’accès aux soins, particulièrement pour les populations vulnérables.

Les spécialistes ont lancé un appel vibrant à repenser les systèmes de soins afin d’assurer un accès plus équitable aux traitements.

Parmi eux, Jalila Ben Khelil, présidente du comité de protection des personnes en Tunisie, Saad Chaacho, expert en télémédecine, et Joanna Bichsel, fondatrice de Kasha Global au Kenya, ont apporté leurs contributions précieuses.

Jalila Ben Khelil : une vision globale pour combattre les maladies chroniques

La professeure Jalila Ben Khelil a mis l’accent sur la nécessité d’une approche globale pour faire face aux maladies chroniques.

Elle a insisté sur le fait que prévention et soins hospitaliers ne doivent pas être opposés, mais plutôt renforcés simultanément. Selon elle, investir en amont pour limiter l’apparition des maladies est tout aussi crucial que la prise en charge des patients.

Ben Khelil a également souligné l’importance du retour sur investissement en matière de prévention.

Elle a rappelé que les dépenses en prévention permettent de réduire significativement les coûts à long terme, car prévenir une maladie coûte bien moins cher que la traiter à un stade avancé.

Quels leviers pour une santé plus juste ?

Les quatre leviers prioritaires identifiés par Jalila Ben Khelil sont le renforcement des soins de santé primaires, l’instauration de protocoles standardisés, le renforcement de la couverture sociale et le développement de programmes de prévention à grande échelle.

Saad Chaacho a souligné le potentiel de la télémédecine pour améliorer l’accès aux soins dans les zones reculées.

Joanna Bichsel a insisté sur l’importance des partenariats entre acteurs publics et privés pour améliorer l’accès aux médicaments.

En conclusion, les experts ont souligné la nécessité d’investissements stratégiques pour améliorer l’équité en santé, perçue comme un investissement capable de générer des bénéfices sociaux et économiques durables.