Jardin Majorelle : L’inauguration du Pavillon Temporaire, une nouvelle ère s’annonce

Le Jardin Majorelle, véritable joyau de Marrakech, s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire avec l’inauguration du Pavillon Temporaire. Cette structure innovante promet d’insuffler une nouvelle dynamique au site, déjà riche en couleurs et en émotions. L’événement, attendu par les amateurs d’art et de nature du monde entier, marque le début d’une ère nouvelle pour ce lieu emblématique. Préparez-vous à découvrir le Jardin Majorelle sous un jour inédit, où tradition et modernité se rencontrent pour offrir une expérience unique.

Le Jardin Majorelle : Un nouvel espace d’exposition historique et botanique

Pour la première fois depuis son inauguration en 1947, le Jardin Majorelle à Marrakech s’enrichit d’un nouvel espace d’exposition dédié à son histoire et à sa richesse botanique. Niché au cœur du jardin de la Villa Oasis, ce lieu inédit invite les visiteurs à une exploration plus approfondie de ce site emblématique.

Le Pavillon Temporaire, intégré au parcours de visite du Jardin Majorelle, offre une nouvelle dimension à l’expérience sensorielle des visiteurs, leur permettant d’apprécier autrement la diversité botanique et historique du jardin, dans un échange harmonieux entre nature et architecture.

Madison Cox et Hiba Bensalek : une collaboration pour un pavillon temporaire écologique

À l’occasion du centenaire du Jardin Majorelle, Madison Cox, président de la Fondation Jardin Majorelle, a initié une dynamique novatrice en confiant à l’architecte marocaine Hiba Bensalek la réalisation d’un pavillon temporaire de 100 m². Conçu avec des matériaux respectueux de l’environnement et en harmonie avec le paysage environnant, ce pavillon éphémère marque le début d’une nouvelle ère, prévue pour durer deux ans.

En 2026, un concours national sera lancé pour les jeunes architectes marocains, leur offrant l’opportunité de concevoir les futurs pavillons temporaires du jardin, renouvelant ainsi l’espace d’exposition et d’expression créative au sein du jardin.

« Flore Majorelle : Collection vivante » – Une exposition inaugurale unique

L’exposition « Flore Majorelle : Collection vivante », ouvre ses portes avec une sélection minutieuse de 20 plantes emblématiques ou rares du jardin, choisies par le botaniste californien Dean G. Kelch. Cette exposition offre une approche scientifique des plantes et leur interprétation artistique, mettant en lumière la singularité et la beauté de ces espèces.

Hiba Bensalek, architecte marocaine, a conçu l’espace d’exposition, tandis que Dean G. Kelch, reconnu pour son expertise en taxonomie et conservation des plantes, a contribué à la sélection et à la présentation des plantes. Leur collaboration a permis de créer une expérience immersive et éducative, offrant aux visiteurs une nouvelle perspective sur le patrimoine végétal du Jardin Majorelle.