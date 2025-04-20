Jazzablanca 2025 : Plongez dans l’univers fascinant de la 18ème édition du festival

Préparez-vous à être émerveillés par la 18ème édition du festival Jazzablanca, un événement incontournable pour tous les amateurs de jazz. Cette année encore, le festival promet une immersion totale dans l’univers fascinant du jazz, avec une programmation riche et variée qui saura ravir les mélomanes.

Que vous soyez un habitué ou un novice, laissez-vous porter par les rythmes envoûtants et découvrez les talents qui font vibrer la scène jazz internationale. Alors, prêt à plonger dans l’effervescence de Jazzablanca 2025 ? Restez connectés pour tout savoir sur cette nouvelle édition qui s’annonce exceptionnelle.

La 18ème édition du festival Jazzablanca promet une programmation électrisante

La 18ème édition du célèbre festival Jazzablanca se tiendra du 3 au 12 juillet à Casablanca, avec une programmation riche et variée. Plus de 180 musiciens issus de 14 pays différents, dont le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, l’Australie et le Brésil, seront à l’honneur lors de cet événement musical majeur.

Le Maroc sera également représenté par cinq artistes aux styles uniques. Les spectateurs pourront assister à 26 concerts animés par ces talents internationaux sur la scène principale de Casa Anfa, promettant des performances exceptionnelles.

Des artistes marocains et internationaux à l’honneur

Les artistes marocains Hindi Zahra, Aïta Mon Amour, Majid Bekkas Trio, Oum, ainsi que le duo Hamid El Kasri & Mehdi Nassouli seront les ambassadeurs de la musique marocaine contemporaine lors de ce festival. Parmi les moments forts attendus, Oum se produira sur la scène principale Casa Anfa, offrant un voyage sonore mêlant influences sahariennes, jazz et soul. Le festival clôturera avec une création originale du duo gnaoui Hamid El Kasri et Mehdi Nassouli.

Les spectateurs pourront également découvrir des talents internationaux tels que la saxophoniste britannique Nubya Garcia, le groupe français d’électro-swing Caravan Palace, ou encore l’organiste américain Cory Henry.

Programmation détaillée du festival Jazzablanca

Le festival Jazzablanca se déroulera en trois temps forts. Du 3 au 5 juillet, le public sera ébloui par des icônes internationales de la musique. Du 6 au 9 juillet, le Village se transformera en un laboratoire artistique, avec la Scène 21 dédiée aux artistes innovants dans le jazz et les musiques actuelles.

Enfin, du 10 au 12 juillet, le festival atteindra son apogée avec des performances intenses sur ses deux scènes principales. Parmi les moments à ne pas manquer, le concert de Dominique Fils-Aimé, chanteuse canadienne à la voix captivante, qui mêle habilement soul, jazz et engagement social. Le clou du spectacle sera une création originale inédite, fruit d’une collaboration entre Hamid El Kasri et Mehdi Nassouli, deux figures emblématiques de la musique gnaoua.