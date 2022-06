Jeux méditerranéens : y’aura-t-il des artistes algériens lors de la cérémonie d’ouverture ?

Les jeux méditerranéens (JM) sont prévus se dérouler du 25 juin au 06 juillet 2022. Pour cette 19e édition, l’Algérie aura l’honneur d’accueillir cette compétition sportive regroupant 26 pays de la Méditerranée dans la ville d’Oran.

Cette ville radieuse, devenue la capitale sportive de la Méditerranée, est principalement connue pour sa diversité culturelle ainsi que sa beauté naturelle. Quant à l’organisation, le gouvernement algérien semble être prêt à accueillir les jeux méditerranéens 2022. Effectivement, l’Algérie a fait d’énormes efforts pour assurer une festivité hors norme et inoubliable.

Des nouvelles infrastructures pour accueillir les jeux méditerranéens 2022

La décision d’organiser les jeux méditerranéens 2022 à Oran émane du comité des JM. Pour cette année, la compétition multi sportive regroupera 6300 athlètes venant de 26 pays différents. Il y aura 24 disciplines en tout, dont le cyclisme, l’athlétisme, le football, le tennis de table et bien d’autres.

Les différentes épreuves sont prévues avoir lieu sur 22 sites dans la ville algérienne d’Oran, et effectivement, certains sites ont spécialement été bâtis pour l’occasion, d’autres ont été réhabilités et remis à niveau.

En outre, un village Méditerranéen qui hébergera et accueillera les 6300 athlètes a été construit. Ce village est devenu un nouveau quartier à Oran, et sa superficie est équivalente à 55 terrains de football. Le directeur de la jeunesse et du sport de la ville d’Oran a affirmé que dans quelques années, l’Algérie aura la capacité de recevoir des évènements internationaux.

Une cérémonie d’ouverture animée par plusieurs artistes Algériens

La cérémonie d’ouverture ainsi que de clôture des jeux méditerranéens est censée se passer dans le tout nouveau stade Olympique. Pour information, ce dernier pourra accueillir 40.000 spectateurs.

Quant à la festivité et aux performances artistiques, la cérémonie d’ouverture sera animée par plusieurs artistes algériens. Aucune liste officielle n’a été communiquée jusqu’à maintenant, mais le journaliste Rabah Alloua a avancé quelques noms qui pourront participer à cette ouverture officielle des JM.

Parmi les artistes figurent Rai, Houari Bouabdellah, Celia Ould Mohand, Meryem Benallal et Cheb Bilal. Des personnalités comme Yousra Boudah seront probablement présentes. Selon le journaliste, Zahra Harkat a été désignée comme présentatrice-animatrice de l’événement.

Cependant, et malheureusement, la célèbre star internationale DJ Snake ne sera pas présente durant la cérémonie d’ouverture, a confirmé le commissaire des JM durant une conférence de presse.