Jihane Kidari : son incroyable parcours dans « Dream Artist Celebrity » dévoilé (PHOTO)

« Dream Artist Celebrity » : Jihane Kidari revient sur 2M avec une nouvelle émission

La célèbre animatrice marocaine, Jihane Kidari, est de retour sur les écrans avec un nouveau projet télévisé intitulé « Dream Artist Celebrity« . Cette émission sera diffusée sur la chaîne 2M, qui a déjà commencé à faire sa promotion sur les réseaux sociaux.

En effet, l’affiche et la bande-annonce du programme ont été partagées, suscitant l’enthousiasme des téléspectateurs. Après avoir brillamment animé « Fashion Maghribi » sur Al Aoula et « Tariq Al Tahadi » sur 2M, Jihane Kidari continue d’enrichir son parcours dans le domaine de la présentation télévisée. Le casting de « Dream Artist Celebrity » promet également d’être riche en célébrités marocaines.

Un casting étoilé pour « Dream Artist Celebrity »

Le plateau de « Dream Artist Celebrity » accueillera une pléiade de stars marocaines. Parmi elles, l’actrice Mouna Fettou, connue pour son talent et sa longue carrière dans le cinéma marocain. Sarah Perles, lauréate du prix de la meilleure actrice au Festival du film arabe de Malmo, sera également présente.

La chanteuse Ibtissam Tiskat, gagnante de la Star Academy Arab World, apportera une touche musicale à l’émission. Rabii El Kati, humoriste apprécié du public, et Souilah, comédien de renom, seront aussi de la partie. Enfin, Fatima Zahra Qanboua, actrice montante, complète ce casting haut en couleur. Un mélange de talents qui promet des moments inoubliables aux téléspectateurs.

Le parcours télévisé de Jihane Kidari avant « Dream Artist Celebrity »

Avant d’embrasser ce nouveau projet, Jihane Kidari a déjà fait ses preuves en tant qu’animatrice télévisée. Elle a notamment marqué les esprits avec l’émission « Fashion Maghribi » sur Al Aoula, où elle mettait en lumière la mode marocaine. Plus récemment, elle a été à la tête de « Tariq Al Tahadi » sur 2M, une émission qui a su captiver le public.

Ces expériences ont permis à Jihane Kidari de se faire une place parmi les actrices marocaines qui ont réussi leur transition vers la présentation télévisée. Son parcours riche et diversifié promet un succès retentissant pour « Dream Artist Celebrity ».