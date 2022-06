Un joueur international rejoint la JSK – Découvrez son portrait

Un joueur international intègre les rangs de la Jeunesse Sportive de Kabylie. Une initiative ambitieuse que la direction du club kabyle a décidé d’entreprendre.

Pour le président des Lions de Djurdjura, il s’agit d’injecter du nouveau sang pour finir la saison en haut du tableau. On vous rapporte tous dans cet article !

Un footballeur burkinabè renforce les rangs du club Kabyle

Un joueur originaire du Burkina Faso débarque sur le territoire algérien. Le club kabyle a décidé d’entreprendre un chemin différent en parfait contraste avec les visions des supporters.

Alors que ces derniers attendaient l’arrivée d’un nouveau joueur algérien pour renforcer les rangs des Canaris, la direction a décidé de s’ouvrir à l’international.

Pour cette fois-ci, il s’agit de Zakaria Sanogo, un joueur burkinabè ailier de l’équipe nationale de Burkina Faso. Selon les propos de Yazid Yarichène, le contrat signé avec Zakaria Sanogo tiendra pour deux saisons.

Il s’agit ici d’accueillir une performance atypique des jeux algériens pour mieux mener les Canaris en premier rang de la saison.

Cette décision a déjà fait ses effets auparavant avec l’intégration d’autres joueurs internationaux dans le JSK. Une décision qui a permis au club kabyle de finir en 2è place la saison dernière.

Profil du nouveau joueur de Jeunesse Sportive de Kabylie

Zakaria Sanogo est un joueur de 25 ans originaire du Burkinabè. Lors de son ancienne expérience au club Ararat-Arménie, le joueur burkinabè tenait le poste d’ailier. Il a quitté le club après l’expiration de son contrat le 4 juin dernier.

Zakaria Sanogo est un joueur disposant de la même trempe à Lamine Ouattara, un burkinabè au poste d’attaquant à la JSK. Ce dernier a déjà fait ses effets durant la saison précédente avec des performances inégalables.

En effet, ce dernier est élu meilleur joueur du championnat de mars et meilleur joueur de son club. La direction du club kabyle estime une grande avancée, tout comme avec Lamine Ouattara, avec son nouveau joueur Zakaria Sanogo.

Il faut savoir que Zakaria Sanogo a marqué un but contre l’équipe nationale de l’Algérie lors du match éliminatoire qui s’est déroulé à Blida. Un but marqué au 37è minute de jeu qui lui a permis de relancer le jeu et le rythme de son équipe après le but de Riyad Mahrez.