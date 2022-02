Jour J pour le lancement de la plateforme « B to Binatna »

La société « A to A Consulting and Training » a récemment mis en place la plateforme algérienne « B to Binatna ». Cette dernière a été lancée officiellement ce samedi 5 février. Zoom sur l’évènement !

L’objectif du site

« B to Binatna » a été conçue spécialement pour permettre aux opérateurs économiques algériens de réaliser une entrevue virtuelle dans le cadre des affaires.

Durant une conférence de presse programmée par World Trade Center-Algiers (WTCA), Boualem Si Ahmed, le cofondateur du cabinet de conseil A to A Consulting and Training initiateur de cette plateforme a annoncé que cette dernière « a pour but de servir de passerelle entre les opérateurs algériens établis en Algérie et à l’étranger ».

Elle « permettra également de créer une synergie entre les entités économiques algériennes, en permettant aux opérateurs de chercher des opportunités de sous-traitance, de collaboration, de réalisation de recherches universitaires et de trouver le profil qui correspond à leurs besoins »

Gratuit pour le moment

Pour le lancement de la plateforme, son accès est « pour l’instant » gratuit selon Boualem Si Ahmed. Ce site s’adresse d’ailleurs à tous les types d’opérateurs disposant d’un profil professionnel « complet et vérifiable » via LinkedIn ou d’autres réseaux professionnels adéquats.

Plus tard, l’accès à la plateforme connaitra de légers changements. En clair, il sera axé par secteur, et offrira plusieurs options intéressantes à l’utilisateur.

Si ce dernier remplit les conditions susmentionnées, il peut s’inscrire directement sur le site, créer son compte et trouver les profils qui lui correspondent.

Une fois que les deux partis sont d’accord, il ne leur reste plus qu’à employer « dz meet », une application algérienne de réunion en ligne, pour la rencontre virtuelle.