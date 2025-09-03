Journée 2 de Ligue 1 : Le choc algérois se solde par un match nul, les moments forts en vidéo

La deuxième journée de la Ligue 1 algérienne a été marquée par un choc entre deux géants du football local. Un duel intense qui s’est finalement conclu sur un match nul, laissant les supporters sur leur faim. Revivez les moments forts de cette rencontre à travers notre sélection de vidéos. Découvrez les actions décisives, les occasions manquées et les réactions des joueurs et entraîneurs.

Plongez au cœur de l’action et ressentez toute l’émotion de ce match palpitant de la saison 2025 de la Ligue 1 algérienne. Restez connectés pour plus d’analyses et de commentaires sur cette journée de championnat.

Le premier derby algérois de la saison se termine sur un match nul

Le stade de Blida a été le théâtre du premier derby algérois de la saison, accueillant 6000 supporters exclusivement de l’USMA. Les Rouge et Noir ont reçu le Mouloudia Club d’Alger (MCA), actuel champion d’Algérie.

L’entraîneur de l’USMA, Mokwena, a présenté une formation inédite avec Guendouz dans les buts et une attaque menée par Boucherit, Messoussa, Kipré et Naidji. De son côté, Benchikha, à la tête du MCA, a aligné Che Malone aux côtés d’Alilet, Loucif, Draoui et Benzaza, soutenus par le trio offensif Ghacha, Benayad, Khalid. Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, le match s’est conclu sur un score vierge.

Les moments clés et les opportunités manquées du match

Le match a été marqué par plusieurs actions offensives et défensives notables. Guendouz, le gardien de l’USMA, s’est illustré en repoussant une frappe extérieure de Benzaza (15e). Zougrana a ensuite taclé Benzaza dans la surface sans que l’arbitre n’intervienne (20e). Naidji a également chuté dans la surface après un duel avec Loucif, mais l’arbitre est resté silencieux (31e).

Le MCA a eu une occasion grâce à Bouguerra, mais Benbot a dévié le tir (36e). Khelif a failli profiter d’une balle relâchée par Benbot. En seconde mi-temps, Khaldi a testé Guendouz avec une belle frappe enroulée (48e), mais le gardien a réussi à l’arrêter. Malgré les tentatives de renforcement de l’attaque par Mokwena, le score est resté inchangé.

Le match se termine sur un score nul, les réactions post-match

Malgré les efforts de Mokwena pour dynamiser l’attaque en faisant entrer Bayazid et Anatouf, le score est resté à 0-0. Meziani, également introduit en jeu, a manqué une occasion cruciale à la 89e minute, envoyant le ballon hors du cadre alors qu’il aurait pu marquer. Les joueurs, entraîneurs et supporters ont exprimé leur déception face à ce résultat nul.

Les tentatives d’amélioration de l’offensive par Mokwena n’ont pas porté leurs fruits, et le raté de Meziani en fin de match a ajouté à la frustration générale. Malgré tout, les deux équipes ont montré une belle résistance et promettent un derby algérois passionnant pour la suite de la saison.