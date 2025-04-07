Journée 25 de Ligue 2 : L’USMH fait jeu égal avec Rouissat !

Lors de la 25ème journée de Ligue 2, l’USMH a affronté Rouissat dans un match qui restera gravé dans les mémoires. Les deux équipes ont fait preuve d’une détermination sans faille, offrant aux spectateurs une rencontre palpitante et pleine de rebondissements. Si vous n’avez pas eu la chance d’assister à ce spectacle en direct, ne vous inquiétez pas ! Nous avons pour vous une vidéo récapitulative du match, vous permettant de revivre chaque moment fort de cette confrontation.

Alors, préparez-vous à plonger au cœur de l’action et à ressentir toute l’intensité de ce duel de titans de la Ligue 2.

Changement de leader dans le groupe Est de la Ligue 2 après la 25e journée

La 25e journée de la Ligue 2 a été marquée par un bouleversement en tête du classement du groupe Est. L’USM El Harrach, grâce à sa victoire 0-2 contre l’US Chaouia, avec des buts signés Meddour (74e) et Ayoub (81e), a réussi à détrôner le MB Rouissat qui n’a pu faire mieux qu’un match nul 1-1 face à Teleghma, malgré un but de Chalabi à la 47e minute.

Ce résultat place désormais l’USMH et le MBR à égalité de points (55), mais c’est l’USMH qui prend la tête grâce à sa victoire lors de leur confrontation directe. La décision concernant le match non joué entre ces deux équipes lors de la 21e journée pourrait être déterminante pour la montée en Ligue 1.

Le parcours de l’USMH et du MBR jusqu’à la deuxième place

Après avoir mené avec une avance de sept points, le MB Rouissat a récemment cédé sa première place à l’USM El Harrach dans le classement du groupe Est de la Ligue 2. Cette évolution est due à la victoire de l’USMH contre l’US Chaouia et au match nul du MBR face à Teleghma lors de la 25e journée. L’USMH a dominé son match, marquant deux buts en seconde mi-temps, tandis que le MBR a concédé un but en fin de match.

Les deux équipes sont désormais à égalité avec 55 points, mais l’USMH prend la tête grâce à sa victoire lors de leur unique confrontation directe. Le sort du match non joué entre les deux équipes lors de la 21e journée pourrait être crucial pour la montée en Ligue 1.

Le match non joué MBR-USMH, un enjeu crucial pour la montée en Ligue 1

La montée en Ligue 1 ne se joue qu’à une seule place, ce qui intensifie la pression sur l’USM El Harrach et le MB Rouissat. Ces deux équipes sont actuellement à égalité de points (55), mais l’USMH a pris l’avantage grâce à sa victoire lors de leur unique confrontation directe. Cependant, le match non disputé entre ces deux équipes lors de la 21e journée pourrait bouleverser cette dynamique.

En effet, la décision concernant ce match pourrait avoir une influence majeure sur la suite du championnat et déterminer qui accèdera à la Ligue 1. Le suspense reste donc entier et la tension est à son comble dans cette course à la montée.