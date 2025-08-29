Journée du Savoir 2025 : Hommage émouvant du Président aux parents des victimes de Mazzouna

Lors de la Journée du Savoir 2025, un événement marquant a eu lieu. Le Président a rendu un hommage poignant aux parents des victimes de Mazzouna, une tragédie qui a secoué le pays et le monde entier. Son discours, empreint d’émotion et de compassion, a touché les cœurs de tous ceux qui l’ont écouté. Cet article revient sur ce moment fort, où le chef de l’État a su trouver les mots justes pour exprimer sa solidarité envers ces familles endeuillées.

Un moment de recueillement et de respect, à découvrir dans les lignes qui suivent.

Célébration de la Journée du savoir au Palais de Carthage

Le 28 août 2025, le Président Kaïs Saïed a honoré la Journée du savoir en présidant une cérémonie solennelle au Palais de Carthage. Cette journée, dédiée à l’éducation, l’enseignement et la recherche scientifique, a permis de mettre en lumière les réussites notables dans ces domaines. Des récompenses ont été attribuées aux lauréats et aux personnes distinguées pour leurs contributions exceptionnelles.

Un hommage poignant a également été rendu aux familles des trois élèves tragiquement disparus lors d’un accident survenu le 14 avril 2025 à Mezzouna, Sidi Bouzid, pendant leur passage du baccalauréat.

Reconnaissance des talents exceptionnels dans l’éducation et la recherche

Lors de cette cérémonie, plusieurs individus ont été mis à l’honneur pour leurs réalisations remarquables dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement et de la recherche scientifique. Ces lauréats et distingués ont été choisis en raison de leur dévouement et de leur contribution significative à ces secteurs.

Leurs efforts ont non seulement amélioré la qualité de l’éducation et de la recherche dans le pays, mais ont également inspiré d’autres à suivre leurs traces. En outre, un hommage spécial a été rendu aux familles des trois élèves qui ont tragiquement perdu la vie lors d’un accident en avril 2025, soulignant l’importance de la sécurité des étudiants.

Un hommage poignant aux victimes de l’accident de Mezzouna

Le 14 avril 2025, une tragédie a frappé la ville de Mezzouna, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Trois élèves, en plein passage d’une épreuve du baccalauréat, ont perdu la vie dans un accident dévastateur. Lors de la cérémonie de la Journée du savoir, le Président Kaïs Saïed a tenu à rendre un hommage particulier à ces jeunes vies fauchées trop tôt.

Des prix spéciaux ont été remis aux familles endeuillées, en signe de solidarité et de soutien face à cette épreuve. Ce geste symbolique souligne l’importance accordée à chaque élève et rappelle que leur sécurité doit être une priorité absolue.