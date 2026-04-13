JS El-Biar fait son entrée historique en Ligue 1 après une montée spectaculaire

JS El-Biar fait son entrée historique en Ligue 1 après une montée spectaculaire

La Jeunesse Sportive d’El-Biar a marqué l’histoire en remportant une victoire décisive contre l’US Béchar Djedid lors de la 26e journée de Ligue 2 amateur (Centre-Ouest).

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Cette victoire, qui a propulsé le club en Ligue 1 Mobilis, est le fruit d’une saison exceptionnelle et marque un tournant majeur dans l’histoire du club.

Une victoire historique pour la JS El-Biar

La Jeunesse Sportive d’El-Biar a marqué l’histoire en remportant une victoire mémorable contre l’US Béchar Djedid.

Le match, qui s’est déroulé lors de la 26e journée de Ligue 2 amateur (Centre-Ouest), a vu les joueurs d’El-Biar dominer le terrain et s’imposer avec un score final de 2 buts à 1.

 

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Les buts décisifs ont été marqués par Saddeuk et Arja en première période, assurant ainsi une avance confortable pour leur équipe.

Cette victoire marque un tournant dans l’histoire du club, soulignant leur ascension impressionnante dans le championnat.

Domination sans équivoque de la JS El-Biar

La JS El-Biar a su se démarquer cette saison, en s’installant solidement à la tête de son groupe. Avec un total impressionnant de 64 points, le club détient une avance considérable de 12 points sur son plus proche rival, l’USM El-Harrach.


Cette domination est le fruit d’un parcours exceptionnel marqué par une série de victoires. Le bilan du club cette saison est tout simplement remarquable : 20 victoires, 4 matchs nuls et seulement 2 défaites.

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Ces chiffres témoignent de la performance hors norme de l’équipe, qui a su faire preuve de constance et de détermination tout au long de la saison.

L’accession en Ligue 1 Mobilis : un tournant majeur pour le club !

Cette montée en Ligue 1 Mobilis marque une étape cruciale dans l’épopée du club, fondé en décembre 1944.

 

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C’est un jalon historique qui vient couronner les efforts soutenus de toute une équipe déterminée à faire briller les couleurs de la JS El-Biar.

Il reste encore quatre journées avant la fin du championnat, mais cette accession précoce témoigne de la suprématie indéniable du club sur ses adversaires. Un véritable exploit qui promet un avenir radieux pour la Jeunesse Sportive d’El-Biar.

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Smail-Ben-Hawa

Écrit par Smail Ben Hawa

Diplômé en toursime, c'est la voie de la rédaction Web qu'a choisi Smail pour présenter ses découvertes touristiques. Il rédige sur l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et sur les destinations de vacances les plus prisées du Maghreb.