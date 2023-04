JS Kabylie et CR Belouizdad qualifiés pour les quarts de finale de la Champions League

La phase de poule de la Champions League a pris fin avec la 6e journée, et deux clubs algériens ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale : la JS Kabylie et le CR Belouizdad. La JSK a perdu son dernier match face au Wydad Casablanca sur le score de 3-0, tandis que le CRB a fait match nul contre l’ES Tunis. Les deux clubs terminent seconds de leur groupe respectif et joueront un gros morceau en quarts de finale.

Détails des matchs de la 6e journée

JS Kabylie vs Wydad Casablanca

Malgré une défaite lors de leur dernier match face au Wydad Casablanca, la JS Kabylie a réussi à se qualifier pour les quarts de finale grâce à sa deuxième place dans son groupe. Le club algérien a été dominé par les Marocains sur le score de 3-0, avec des buts inscrits par l’international A’ Bayazid , Yaiche et le ghanéen Maxwell Baakoh .

CR Belouizdad vs ES Tunis

De son côté, le CR Belouizdad a obtenu un résultat nul contre l’ES Tunis lors de cette dernière journée de la phase de poules. Ce point suffit pour permettre aux Algériens de terminer à la deuxième place de leur groupe et ainsi se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

Les adversaires en quarts de finale

Les clubs algériens affronteront de sérieux concurrents lors des quarts de finale de la Champions League. Les adversaires de la JSK et du CRB seront respectivement :

Al Ahly SC , champion en titre et grand favori pour conserver son titre cette saison.

, champion en titre et grand favori pour conserver son titre cette saison. Raja Casablanca, un autre club marocain bien connu sur la scène africaine et qui compte plusieurs titres continentaux à son palmarès.

Ces rencontres s’annoncent difficiles pour les deux équipes algériennes, mais elles auront à cœur de créer la surprise et de poursuivre leur parcours dans cette prestigieuse compétition.

Here is the CAF Champions League Quarter Finalists Raja 🇲🇦

Wydad 🇲🇦

CR Belouzdad 🇩🇿

JS Kabylie 🇩🇿

Sundowns 🇿🇦

Esperance 🇹🇳

Simba 🇹🇿

Al Ahly 🇪🇬#CAFCL #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/eXIsbTxOvQ — Paulo (@Paulohmedia) April 2, 2023

Le parcours des clubs algériens dans la Champions League

Jusqu’à présent, la JS Kabylie et le CR Belouizdad ont su tirer leur épingle du jeu dans la phase de poules de la Champions League. Ils ont réalisé de belles performances qui leur ont permis d’accrocher la deuxième place de leurs groupes respectifs et d’assurer leur qualification pour les quarts de finale. Voici un récapitulatif des résultats obtenus par les deux clubs lors de cette première phase :

JS Kabylie

Victoire 1-0 face à l’AS Vita Club

Victoire 2-0 face au Mamelodi Sundowns

Défaite 3-0 face au Wydad Casablanca

Match nul 1-1 face à l’AS Vita Club

Défaite 2-1 face au Mamelodi Sundowns

Défaite 3-0 face au Wydad Casablanca (6e journée)

CR Belouizdad

Victoire 2-0 face au TP Mazembe

Match nul 1-1 face au Mouloudia d’Alger

Victoire 3-0 face à l’ES Tunis

Défaite 2-1 face au TP Mazembe

Match nul 0-0 face au Mouloudia d’Alger

Match nul 1-1 face à l’ES Tunis (6e journée)

Une occasion pour le football algérien de briller sur la scène africaine

Cette qualification en quarts de finale de la Champions League est une belle opportunité pour les deux clubs algériens de montrer leur valeur et de représenter dignement le football de leur pays. En dépit des difficultés qu’ils pourront rencontrer face à leurs adversaires en quarts, la JS Kabylie et le CR Belouizdad ont déjà prouvé qu’ils étaient capables de rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Les supporters des deux clubs et tous les amoureux du football algérien peuvent donc espérer une belle aventure en Champions League cette saison.

Ligue des Champions CAF 🌍

Classement / Journée 6 Les 8 équipes qualifiées pour les 1/4 de finale.✅ 🇲🇦 Wydad AC

🇩🇿 JS Kabylie

🇿🇦 Mamelodi Sundowns

🇪🇬 Al Ahly SC

🇲🇦 Raja Casablanca

🇹🇿 Simba SC

🇹🇳 Espérance de Tunis

🇩🇿 CR Belouizdad#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/h6kruMtQdC — Le Foot 225 🇨🇮 (@LeFoot225) April 2, 2023

