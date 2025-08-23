JSK : Boualia quitte pour Tunis, Belaid en renfort – Un changement de cap intrigant

L’univers du football est en constante évolution et la JSK n’échappe pas à cette règle. L’annonce récente du départ de Boualia pour Tunis a suscité de nombreuses interrogations, tout comme l’arrivée de Belaid en renfort. Ces mouvements stratégiques semblent indiquer un changement de cap intrigant pour le club. Dans cet article, nous allons décrypter ces transferts et tenter de comprendre les motivations derrière ces décisions.

Restez avec nous pour découvrir les coulisses de ces opérations qui pourraient bien redéfinir le visage de la JSK dans les mois à venir.

La JS Kabylie voit son interdiction de recrutement levée par la FIFA

La Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) a récemment obtenu une décision favorable de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), mettant fin à son interdiction de recrutement. Cette nouvelle donne pourrait avoir des conséquences significatives sur la stratégie de recrutement du club, notamment en ce qui concerne les transferts entrants et sortants.

Parmi les mouvements notables, Kouceila Boualia, l’ailier droit du club, est sur le point de rejoindre l’ES Tunis, tandis que Zinnedine Belaid, défenseur international de 26 ans, est attendu à Alger pour finaliser son contrat avec la JSK. Ces changements pourraient marquer un tournant dans la dynamique du club.

Kouceila Boualia quitte la JSK pour l’ES Tunis

Après quatre saisons fructueuses avec la JS Kabylie, Kouceila Boualia, 24 ans, s’apprête à changer de cap. L’ailier droit, qui a marqué 20 buts durant son passage au club, est en route pour l’Espérance Sportive de Tunis (EST). Boualia, dont le contrat avec la JSK devait expirer dans un an, est déjà arrivé à Tunis et devrait signer avec l’EST aujourd’hui.

La JSK recevra une indemnité de transfert estimée à environ 600 000 euros. Ce départ marque une nouvelle étape dans le mercato de la JSK, qui se poursuit après la levée de l’interdiction de recrutement par la FIFA.

Zinnedine Belaid, un nouveau renfort pour la JSK

En provenance de Belgique, Zinnedine Belaid, défenseur international de 26 ans, est attendu à Alger pour finaliser son transfert vers la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK). Après des négociations avec son club actuel, Saint-Trond, le montant du transfert a été réduit pour atteindre environ 600 000 euros.

Cependant, la durée de son contrat avec la JSK reste encore à déterminer. Par ailleurs, les discussions se poursuivent pour l’acquisition de Zinnedine Ferhat, envisagé comme successeur potentiel de Boualia. Toutefois, la JSK doit encore alléger son effectif avant de pouvoir concrétiser ce recrutement.