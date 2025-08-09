JSK : Deux recrues fraîches en renfort, Ferhat et Belaïd attendus avec impatience

L’actualité footballistique est en ébullition avec l’arrivée de deux nouvelles recrues au sein de la JSK. Ferhat et Belaïd, deux talents prometteurs, sont attendus avec impatience par les supporters du club. Ces renforts fraîchement débarqués pourraient bien changer la donne pour la saison à venir. Quels impacts auront-ils sur le terrain ? Comment leur intégration va-t-elle se dérouler ? Autant de questions qui suscitent l’intérêt des fans de football.

Restez connectés pour découvrir toutes les informations sur ces transferts qui font déjà beaucoup parler d’eux.

La JS Kabylie accueille deux nouvelles recrues : Oussama Benattia et Hamza Mouali

La Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) a récemment enrichi son équipe avec l’arrivée de deux nouveaux joueurs : Oussama Benattia, 19 ans, provenant du MC Oran, et Hamza Mouali, 27 ans, précédemment au MC Alger. Benattia, un jeune latéral droit prometteur, s’est engagé pour quatre saisons avec la JSK, apportant une nouvelle dynamique à l’équipe.

Mouali, quant à lui, fort de son expérience en Ligue 1 algérienne, a signé pour deux saisons, renforçant ainsi la stabilité de l’équipe. Ces recrutements stratégiques confirment l’ambition de la JSK de construire une équipe équilibrée, combinant jeunesse et expérience, pour briller sur la scène nationale et continentale.

La JSK poursuit sa stratégie de recrutement équilibré

En plus de Benattia et Mouali, la JSK a également accueilli Aymen Mahious (CRB), Arthur Bada (Singida SC, Tanzanie), Laïd Bellaouel (CSC) et le jeune Abdelhak Cherir (MCA) cet été. Ces arrivées confirment l’approche ciblée du club pour construire une équipe mêlant habilement jeunes talents et joueurs expérimentés.

Cette stratégie vise à positionner la JSK parmi les leaders du championnat algérien tout en lui permettant de se distinguer sur la scène continentale. Le marché des transferts n’est pas encore clôturé pour la JSK, avec des signatures attendues comme celles de Zineddine Ferhat et Zineddine Belaïd, renforçant ainsi les ambitions du club pour la saison à venir.

Les futures signatures attendues à la JSK : Zineddine Ferhat et Zineddine Belaïd

La JSK ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le club est sur le point d’accueillir deux nouvelles recrues de taille : l’attaquant international algérien Zineddine Ferhat et le défenseur international Zineddine Belaïd. Ferhat, après une saison remarquée en Ligue 1 française, pourrait apporter sa vitesse et sa technique au service de l’attaque kabyle.

Quant à Belaïd, son retour en Algérie après une expérience en Belgique avec Saint-Trond serait un atout défensif majeur pour la JSK. Ces deux signatures potentielles confirment les ambitions du club de se renforcer davantage pour la saison à venir, tant sur le plan national que continental.