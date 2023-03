JSK : encore une mauvaise nouvelle pour les Canaris

La Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) est une équipe algérienne de football qui participe à la Ligue des champions d’Afrique depuis 2021. Le club a réussi à atteindre la phase de poules de la compétition, mais s’est incliné devant le Wydad Athletic Club de Casablanca lors de la 2e journée disputée vendredi au stade 5 juillet 1962 d’Alger en Algérie. Malgré un match manquant de qualité et de percussion, les Canaris sont tombés par un but à la 87e minute marquant leur première défaite.

Le constat est alarmant et Les Lions de Djurdjura se retrouvent à 48 heures seulement avant leur prochain match contre l’AS Vita Club en Ligue des champions de la CAF face à un nouveau coup dur. La JSK doit faire face à un effectif réduit et a concédé un nouveau match nul sur la pelouse de CS Constantine lors du championnat national. Les Canaris restent donc avant-dernière du classement avec seulement 14 points et un match de retard. Heureusement, ils ne sont qu’à trois points du premier non relégable. Mais une victoire s’impose samedi prochain pour valider leur billet au prochain tour de la compétition africaine. Malheureusement, ils devront se passer de l’un de leur taulier de défense pour cette rencontre.

Quels sont les enjeux de ce duel ?

Les Canaris s’apprêtent à jouer sous pression et ont besoin d’une victoire pour espérer passer les phases de poules. Une contrainte supplémentaire pour les joueurs de Miloud Hamdi qui doivent être performants. Ils devront affronter un club congolais qui se positionne actuellement à la deuxième place et compte 5 points. Pour pouvoir passer, ils vont devoir montrer un tout autre visage que celui qu’ils ont présenté à Alger. Il faudra mettre en avant le talent collectif et les individualités pour espérer s’imposer et grappiller la victoire.

Les conséquences d’une victoire ?

Une victoire à cette rencontre serait très importante pour la JSK. Elle leur permettrait de s’accrocher aux autres équipes du groupe B et à leurs rêves de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. En cas de succès, l’équipe algérienne reviendrait à égalité de points avec AS Vita Club mais également à égalité avec le Mamelodi Sundowns, leader du classement. Chaque point compte à ce stade de la compétition et la victoire leur assurerait le maintien dans la compétition jusqu’en 2023 et leur offrirait une chance de s’offrir une place aux huitièmes de finales.

Les difficultés à surmonter ?

Toutefois, plusieurs obstacles se dressent encore sur la route de ces Canaris si ambitieux. La plupart des joueurs sont engagés sur le terrain national et international et peinent à soulager la pression qui s’installe peu à peu. Ces derniers doivent réussir à déployer leur jeu malgré leurs conditions physiques et psychologiques difficiles. En outre, la défense kabyle aura sans doute à faire face à une absence de taille puisque deux de ses joueurs se sont blessés.

Quel plan de jeu ?

Pour relever ce challenge, l’entraîneur Miloud Hamdi semble opter pour une stratégie offensive et offensif axée sur une construction rapide, qui permettrait à ses joueurs de profiter des espaces vacants laissés par l’AS Vita Club. Cela implique un jeu plus large et une meilleure occupation des zones de jeu, pour pouvoir créer de la confusion chez leurs adversaires et ouvrir des brèches dans leur défense. De plus, il devrait miser sur la mobilité pour prendre le dessus sur leurs opposants et exploiter leurs forces. Les Canaris devront donc trouver des solutions pour sortir de leur milieu de terrain et profiter des occasions en attaque.

Un avenir radieux à portée de main ?

Si la JSK parvenait à s’imposer face à son rival congolais, elle remonterait dans le classement et pourrait envisager une qualification pour les quarts de finales de la Ligue des Champions. Cela apporterait non seulement une immense satisfaction aux fans, mais leur permettrait également de se qualifier pour la Coupe du Monde des Clubs de l’UEFA en 2024. Un titre inespéré et une victoire historique pour les Lions de Djurdjura.

Enfin, remporter cette victoire permettrait d’accroître la notoriété des joueurs et de l’équipe et de leur permettre de prendre de l’importance à l’international. Une victoire pourrait même leur ouvrir les portes de grands clubs européens et de la Ligue des Champions de l’UEFA.

La JS Kabylie fait face à un adversaire imposant pour sa 3e rencontre en Ligue des Champions. Les Canaris manquent d’effectif et doivent faire face à des conditions difficiles. Néanmoins, si l’équipe arrive à surmonter ces obstacles, elle pourra non seulement se hisser dans le classement, mais également accroître sa notoriété à l’international. Une victoire contre l’AS Vita Club permettrait à la JSK de passer aux quarts de finale et d’avoir une chance d’atteindre les huitièmes de finales.

