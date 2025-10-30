JSK envisage l’avenir avec un nouveau centre de formation en gestation

En pleine forme sportive, la JS Kabylie, malgré l’acquisition du stade Hocine Aït Ahmed, peine à se doter d’un centre d’entrainement propre, contrairement à d’autres clubs algériens.

Un nouveau site à Yakouren est envisagé pour ce projet, dont les démarches administratives avancent lentement.

JS Kabylie : une ascension sportive sans centre d’entrainement propre

La JS Kabylie est en pleine forme sportive depuis quelques semaines, malgré l’absence d’un centre d’entrainement dédié.


Le club a récemment acquis le stade Hocine Aït Ahmed, un ajout significatif à ses infrastructures, mais reste en retrait par rapport à d’autres clubs algériens.

On a un stade flambant neuf, mais toujours pas de centre d’entraînement. Pour un club comme la JSK, c’est incompréhensible. On veut voir le projet de Yakouren devenir enfin une réalité.
Achour, 29 ans, supporter de la JSK

En effet, le Mouloudia d’Alger et l’USM Alger bénéficient déjà de leurs propres centres d’entrainement, offrant un avantage certain en termes de préparation et de performance.

Pour la JSK, la situation demeure incertaine, soulignant l’importance d’un tel équipement dans le paysage footballistique actuel.

Quid du projet initial de centre d’entrainement à Oued Aïssi ?

Le terrain de 3 hectares à Oued Aïssi, initialement envisagé pour le centre d’entrainement de la JSK, n’est plus dans les plans.

Ce changement de direction est survenu malgré l’octroi du terrain par l’Etat et les travaux de défrichage effectués sous la présidence de Chérif Mellal.

A lire aussi :  Belle avancée pour les patients atteints de cancer, la CNAS dévoile une nouvelle mesure d'accompagnement

Depuis quelque temps, c’est plutôt vers Yakouren, à 40 km de Tizi Ouzou, que se tournent les regards pour la création d’un nouveau centre de formation.


Ce revirement s’explique par des raisons qui restent encore floues, mais qui ont conduit à l’abandon du projet initial à Oued Aïssi.

Yakouren : le nouveau site prometteur pour le futur centre de formation de la JSK !

Dans un communiqué récent, la JS Kabylie a annoncé que des visites ont été effectuées sur le site de Yakouren, sous la supervision du Wali de Tizi Ouzou et du président d’APC de Yakouren.

Ce terrain de 1,6 hectares est désormais envisagé pour accueillir le futur centre de formation du club.

Les démarches administratives sont en cours, avec une concertation renforcée entre les différentes parties prenantes.

Toutefois, la réalisation d’un centre d’entrainement propre à la JSK semble encore lointaine, malgré ces avancées prometteuses.

Smail-Ben-Hawa

Écrit par Smail Ben Hawa

Diplômé en toursime, c'est la voie de la rédaction Web qu'a choisi Smail pour présenter ses découvertes touristiques. Il rédige sur l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et sur les destinations de vacances les plus prisées du Maghreb.