JSK envisage l’avenir avec un nouveau centre de formation en gestation

En pleine forme sportive, la JS Kabylie, malgré l’acquisition du stade Hocine Aït Ahmed, peine à se doter d’un centre d’entrainement propre, contrairement à d’autres clubs algériens.

Un nouveau site à Yakouren est envisagé pour ce projet, dont les démarches administratives avancent lentement.

JS Kabylie : une ascension sportive sans centre d’entrainement propre

La JS Kabylie est en pleine forme sportive depuis quelques semaines, malgré l’absence d’un centre d’entrainement dédié.

Donc, la JSK disposera de l'un des stades les plus beaux en Afrique ! 🟡🟢 pic.twitter.com/HaqE61DAIC — MHS (@mhs_officiel) December 27, 2023



Le club a récemment acquis le stade Hocine Aït Ahmed, un ajout significatif à ses infrastructures, mais reste en retrait par rapport à d’autres clubs algériens.

On a un stade flambant neuf, mais toujours pas de centre d’entraînement. Pour un club comme la JSK, c’est incompréhensible. On veut voir le projet de Yakouren devenir enfin une réalité.

Achour, 29 ans, supporter de la JSK

En effet, le Mouloudia d’Alger et l’USM Alger bénéficient déjà de leurs propres centres d’entrainement, offrant un avantage certain en termes de préparation et de performance.

Pour la JSK, la situation demeure incertaine, soulignant l’importance d’un tel équipement dans le paysage footballistique actuel.

Quid du projet initial de centre d’entrainement à Oued Aïssi ?

Le terrain de 3 hectares à Oued Aïssi, initialement envisagé pour le centre d’entrainement de la JSK, n’est plus dans les plans.

Ce changement de direction est survenu malgré l’octroi du terrain par l’Etat et les travaux de défrichage effectués sous la présidence de Chérif Mellal.

Depuis quelque temps, c’est plutôt vers Yakouren, à 40 km de Tizi Ouzou, que se tournent les regards pour la création d’un nouveau centre de formation.

🟡 La mise en place du Centre de Formation à Yakourène est en BONNE VOIE ! 🔥✅ Plusieurs déplacements et discussions avec les parties publiques ont eu lieu récemment pour la construction prochaine du centre. 🗣️ En espérant que ça aboutisse ! 🙌 pic.twitter.com/pN6ujeSgaM — JSK Time 🔰 (@JSK_Time) October 28, 2025



Ce revirement s’explique par des raisons qui restent encore floues, mais qui ont conduit à l’abandon du projet initial à Oued Aïssi.

Yakouren : le nouveau site prometteur pour le futur centre de formation de la JSK !

Dans un communiqué récent, la JS Kabylie a annoncé que des visites ont été effectuées sur le site de Yakouren, sous la supervision du Wali de Tizi Ouzou et du président d’APC de Yakouren.

Ce terrain de 1,6 hectares est désormais envisagé pour accueillir le futur centre de formation du club.

Les démarches administratives sont en cours, avec une concertation renforcée entre les différentes parties prenantes.

Toutefois, la réalisation d’un centre d’entrainement propre à la JSK semble encore lointaine, malgré ces avancées prometteuses.