JSK : Iarichène revient sur sa décision et annonce l’arrivée de nouveaux sponsors

Le 1 er novembre, la JSK a été éliminée par MCA au stade de Tizi-Ouzou. Une situation qui a poussé Iarichène à soumettre sa démission. À la surprise de tous, ce dernier est revenu récemment sur sa décision et a fait une annonce importante ce vendredi 18 février.

Iarichène : de nouveau en activité

Hormis la défaite de son équipe, le président de la JSK a également signalé « un sabotage », notamment par l’absence d’aides financières et l’abandon de tous les sponsors.

Pour rappel, voici une vidéo de sa démission.

Toutefois, durant une entrevue sur la chaîne YouTube du club kabyle, Iarichène a affirmé : « Je suis donc revenu sur ma décision, et ce, jusqu’à la fin de la saison. Nous aurons, ensuite, à faire le bilan et s’il est positif et que les supporters sont contents, je resterai ».

Un choix qui a été pris après sa rencontre avec Djilali Doumi, le wali de Tizi-Ouzou le jeudi dernier. « Le président du conseil d’administration, M. Yazid Iarichen a repris ses activités régulières » annonce direction du club kabyle ce samedi 19 février.

Le club accueille de nouveaux sponsors

Yazide Iarichène a reçu un encouragement de la part du conseil d’administration, qui selon lui « a refusé ma démission ». Il émet également le même jugement concernant « le wali qui (…) m’a exprimé son refus de ma décision » et « le soutien des supporters du club ».

Il a précisé qu’en attendant de « finaliser prochainement avec Mobilis », un accord a « été officialisé avec le groupe Condor ». Cévital, quant à lui, est prêt à « à aider le club ». Il a poursuivi en disant que « Issad Rebrab nous a confirmé qu’il continuera à aider la JSK ».

En outre, « Une contribution d’urgence sera octroyée par l’APC de Tizi-Ouzou, dès cette semaine ».