JSK : Mobilis devient le nouveau propriétaire officiel

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. L’opérateur de téléphonie étatique Mobilis a racheté la majorité des actions de la JSK (JS Kabylie) et endossent désormais le rôle de propriétaire. Une décision qui a été officialisée ce début de soirée à l’hôtel Capucines après une réunion entre les responsables de Mobilis et du club, durant laquelle 80% des actions ont été transférés. Suite à cette transaction, Yazid Yarichène, l’ancien président de la JSK, a démissionné et quitté ses fonctions après avoir occupé son poste depuis environ un an et demi.

Installation du nouveau conseil d’administration

Avec l’officialisation de la nouvelle direction de la JSK, le P-DG de Mobilis, Chaouki Boukhazani, va provoquer prochainement une assemblée générale extraordinaire afin d’installer le nouveau conseil d’administration du club. Une fois cette étape passée, c’est au président du nouveau conseil d’administration de procéder aux différentes nominations, dont celles de Directeur Général et de Directeur Sportif.

Le stade Tizi-Ouzou baptisé « Hocine Ait Ahmed »

Tandis que les travaux du nouveau stade de 50’000 places de Tizi-Ouzou sont presque achevés, son inauguration devrait intervenir dans les prochaines semaines. La question de son baptême ne cesse de faire l’objet de polémiques sur plusieurs mois1. De nombreux supporters de la JS Kabylie ont réclamé le nom du chanteur kabyle et militant de l’amazighité Lounès Matoub2. Cependant, certaines personnalités sportives de la région comme les défunts Abdelkader Khalef et Mohand Cherif Hannachi ont également été avancées pour porter le nom de cette infrastructure. Finalement, c’est le nom de Hocine ait Ahmed qui a été choisi par les autorités algériennes.

Bref, les loges de la JSK ont beaucoup changé ces derniers mois. Après la nomination d’une nouvelle direction liée à l’opérateur de téléphonie étatique Mobilis, l’annulation du projet controversé Nacima-Larbaa et l’inauguration imminente du stade baptisé «Hocine Ait Ahmed» au centre de Tizi-Ouzou, le futur de la JSK semble prometteur. Avec un nouveau stade, de nouvelles ambitions et une injection de capitaux, le club kabyle pourra-t-il rivaliser avec les plus grandes équipes algériennes ? Réponse dans un avenir proche.3

