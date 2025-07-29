JSK : Nouvelle signature confirmée, découvrez le visage de la recrue !

L’équipe de la JSK est sur le point d’accueillir un nouveau membre dans ses rangs. Une signature qui suscite déjà beaucoup d’enthousiasme et de curiosité parmi les supporters. Qui est cette nouvelle recrue ? Quel est son parcours ? Quelles sont ses compétences sur le terrain ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cet article.

La JSK se prépare pour une saison 2025-2026 ambitieuse

La Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) poursuit son renforcement en vue de la saison 2025-2026, avec l’ambition d’être plus compétitive que jamais. Après les arrivées de Hamidi et Mahious, c’est au tour du jeune Ivoirien Josapahat Arthur Bada, 22 ans, de rejoindre les rangs de la JSK depuis le Singida Sporting Club.

Ancien joueur de l'ASEC Mimosas, ce milieu de terrain polyvalent est prêt à relever de nouveaux défis en Ligue 1 Mobilis.

Josapahat Arthur Bada, une nouvelle recrue prometteuse pour la JSK

La Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) accueille sa troisième recrue estivale, Josapahat Arthur Bada. À seulement 22 ans, ce milieu de terrain ivoirien, formé à l’ASEC Mimosas et passé par le Singida Sporting Club, apporte avec lui un profil polyvalent, capable d’assurer des rôles offensifs et défensifs.

Cette arrivée s’inscrit dans la stratégie ambitieuse de la JSK qui, après avoir terminé deuxième de la Ligue 1 Mobilis lors de la saison 2024-2025, ne cache pas son désir de renforcer son effectif.

La JSK en quête de Zinedine Ferhat malgré les obstacles

En plus de l’arrivée de Josapahat Arthur Bada, la JSK a également exprimé son intérêt pour Zinedine Ferhat. Cependant, le transfert de ce dernier est actuellement entravé par des complications internes à l’USMA, son club d’origine. Malgré ces obstacles, la JSK, sous la direction de Josef Zinnbauer, reste déterminée à renforcer son équipe avec des talents de premier plan.

Cette stratégie ambitieuse s'inscrit dans la préparation du club pour la prochaine Ligue des Champions.