Just Riadh, l’influenceur franco-algérien qui s’illustre dans le thriller social N121 – Bus de nuit

L’acteur franco-algérien Riadh Belaïche, plus connu sous le pseudonyme Just Riadh, a su conquérir le grand écran après avoir fait ses preuves sur les réseaux sociaux.

Son dernier rôle dans le film « N121 », sorti en février dernier, aborde des thèmes sociaux forts et suscite de vifs débats malgré quelques critiques.

Retour sur la carrière de cet influenceur devenu acteur crédible du paysage cinématographique français.

Just Riadh : de l’influenceur à l’acteur crédible

Riadh Belaïche, plus connu sous le pseudonyme Just Riadh, a su se démarquer en tant qu’influenceur et humoriste avant de faire une transition réussie vers le cinéma.

Avec une présence massive sur les réseaux sociaux, il compte plus de 4,5 millions d’abonnés sur Instagram, plus de 7,2 millions de followers sur TikTok et plus de 1,4 million d’abonnés sur YouTube.

Son talent ne s’arrête pas là, puisqu’il a également fait des apparitions dans des clips à succès et séries télévisées.

Sa performance dans le film « N121 » confirme son virage vers des registres plus dramatiques et exigeants, marquant ainsi son entrée officielle dans le cercle des acteurs crédibles du paysage cinématographique français.

« N121 – Bus de nuit » : un huis clos social et anxiogène

Le film « N121 – Bus de nuit », réalisé par Morade Aïssaoui, est une œuvre engagée qui aborde des thèmes sociaux importants à travers un huis clos anxiogène.

L’intrigue suit trois amis, dont Just Riadh, pris dans une spirale incontrôlable après une altercation dans un bus de nuit. Ce cadre banal se transforme en un espace suffocant où chaque geste et parole prennent une dimension explosive.

Le film condamne explicitement le racisme, les violences policières et la facilité avec laquelle une situation peut dégénérer lorsque le dialogue disparaît.

Il s’inscrit ainsi dans une tradition de cinéma social qui interroge frontalement la société, tout en adoptant les codes du thriller.

Just Riadh dans « N121 – Bus de nuit » : un rôle marquant

Le rôle de Just Riadh dans « N121 – Bus de nuit » a suscité des réactions diverses. Malgré certaines critiques pointant la présence de clichés et un jeu d’acteurs parfois inégal, le film a réussi à provoquer le débat.

Cette œuvre marque une étape importante dans la carrière de l’acteur, qui s’est aventuré dans un registre plus dramatique après avoir fait ses débuts dans la comédie « 30 jours max ».

Ce virage artistique audacieux a permis à Just Riadh de prouver sa polyvalence et son talent d’acteur.

Aujourd’hui, il est considéré comme une figure crédible du cinéma français, capable de porter des rôles exigeants et de contribuer à des projets engagés tels que « N121 – Bus de nuit ».