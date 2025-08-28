Justice à Tunis : Hatem Chaâbouni et ex-cadres bancaires face à des accusations de corruption choquantes

L’affaire judiciaire qui secoue actuellement la Tunisie met en lumière des accusations de corruption impliquant Hatem Chaâbouni et d’anciens cadres bancaires. Ces allégations choquantes, qui ont ébranlé le monde financier du pays, sont au cœur d’un procès très attendu.

Cet article se propose de décrypter les tenants et aboutissants de cette affaire complexe, en s’appuyant sur les faits révélés jusqu’à présent.

Restez avec nous pour comprendre comment ces personnalités influentes se retrouvent aujourd’hui face à la justice, dans un scandale qui pourrait bien changer la donne dans le secteur bancaire tunisien.

Le refus de libération de Hatem Chaâbouni et son renvoi en justice

La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis a décidé de maintenir en détention l’homme d’affaires Hatem Chaâbouni, tout en le renvoyant devant la chambre criminelle pour des affaires de corruption financière.

Il comparaîtra aux côtés de deux anciens responsables d’une banque publique, dont un ex-directeur général, sur des accusations qui leur sont imputées.

Le juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier avait précédemment émis des mandats de dépôt contre Chaâbouni et ces cadres, les accusant de falsification, de possession et d’utilisation de documents falsifiés, ainsi que de blanchiment d’argent dans le cadre d’un accord visant à tirer profit de leurs facilités professionnelles et sociales.

Les accusations de corruption financière contre Chaâbouni et deux anciens cadres bancaires

Les deux anciens responsables de la banque publique, dont un ancien directeur général, sont accusés d’avoir participé à des activités illégales aux côtés de l’homme d’affaires Hatem Chaâbouni.

Les charges retenues contre eux comprennent la falsification de documents, leur possession et leur utilisation, ainsi que le blanchiment d’argent.

Ces accusations découlent d’une enquête sur une entente présumée visant à exploiter les avantages liés à leurs positions professionnelles et sociales. Le juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a émis des mandats de dépôt contre ces individus, soulignant la gravité des allégations portées contre eux.

Exploitation présumée des facilités professionnelles et sociales

Il est allégué que Chaâbouni et les deux cadres bancaires ont utilisé leurs positions pour commettre des actes illégaux, notamment la falsification de documents et le blanchiment d’argent.

Ces accusations sont liées à une entente présumée visant à exploiter les avantages professionnels et sociaux associés à leurs postes.

Le juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a souligné la gravité de ces allégations en émettant des mandats de dépôt contre les trois individus, mettant en lumière l’ampleur de l’exploitation présumée.