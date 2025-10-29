Découvrez comment le système judiciaire marocain a géré les actes de violence et de destruction lors des manifestations non autorisées.

Justice rapide et équitable : le cas des manifestations non autorisées au Maroc

Les actes de violence et de destruction lors des manifestations non autorisées au Maroc ont été traités avec diligence et équité.

🔴🔴العدالة المغربية تُفند الادعاءات وتقول كلمتها!! في وجه كل من يروج للمغالطات، خرج القاضي حسن فرحان من رئاسة النيابة العامة ليضع النقاط على الحروف:

الأحكام الصادرة في قضايا العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المصرح بها جاءت في آجال معقولة، تراعي وضعية المتهمين دون أي تسرع… pic.twitter.com/6WA3Np2yts — مصطفى العلمي🇲🇦 (@alamimustapha00) October 28, 2025



Les jugements ont été rendus dans un délai raisonnable, en tenant compte de la situation pénale des accusés. Hassan Farhan, magistrat à la Présidence du Ministère Public, a réfuté les allégations de précipitation dans ces affaires.

Il a souligné que toutes les garanties d’un procès équitable ont été respectées tout au long de l’enquête et du jugement.

100 % Procédures légales respectées Toutes les étapes d’enquête et de jugement ont été menées conformément à la loi.

Depuis l’interpellation des accusés, les procédures légales ont été strictement respectées, y compris l’établissement de procès-verbaux d’audition, contrairement aux allégations de contrainte.

Qui sont les accusés ? Analyse des profils et des peines prononcées

Les accusés, majoritairement sans antécédents judiciaires, ont vu leur situation sociale prise en compte par le tribunal.

Cette considération a influencé la sévérité des peines prononcées, qui n’ont pas dépassé 15 ans malgré la gravité des actes commis.

ناشطو حراك جيل زيد 212 في المغرب أمام عقوبات تصل إلى 15 سنة!.. القضاء يبدأ محاكمة أكثر من ألفي موقوف#جيل_زيد #سياسة pic.twitter.com/g0wamywMA2 — Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) October 29, 2025



Cette clémence relative s’explique par l’absence de précédents judiciaires pour la plupart des accusés et par leur situation sociale.

Le tribunal a ainsi fait preuve d’une certaine humanité, malgré la pression exercée par les actes de violence et de destruction commis lors des manifestations non autorisées.

Comment les forces de l’ordre ont-elles géré les manifestations ?

Les forces de l’ordre sont intervenues dans le respect de la loi pour garantir la sûreté des personnes et de leurs biens lors des manifestations.

3 300 Personnes relaxées Plus de trois mille individus ont été libérés après vérification de leur situation.

Elles ont procédé à l’arrestation de plusieurs individus, dont 3.300 ont été relaxés après vérification par les services de sécurité compétents.

النيابة العامة المغربية تحيل 2480 شخصا للقضاء على خلفية مظاهرات جيل زد 212@RuEid pic.twitter.com/La9JI0orkw — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 29, 2025



En outre, 2.480 individus impliqués dans des actes criminels graves ont été déférés devant certains parquets près des tribunaux du Royaume.

Ces actions démontrent l’engagement des forces de l’ordre à maintenir l’ordre public tout en respectant les droits des citoyens.