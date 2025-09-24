Justice en action : Abdellatif Ouahbi dévoile cinq propositions législatives majeures au Parlement

Abdellatif Ouahbi, figure emblématique de la scène politique marocaine, a récemment présenté cinq propositions législatives majeures au Parlement. Ces initiatives, qui visent à renforcer l’efficacité et l’équité du système judiciaire du pays, ont suscité un vif intérêt tant au niveau national qu’international.

Cet article se propose d’examiner en détail ces propositions et d’analyser leur potentiel impact sur la justice marocaine. Restez avec nous pour découvrir comment Abdellatif Ouahbi entend mettre la justice en action.

Abdellatif Ouahbi présente cinq projets de loi pour réformer le secteur de la justice

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a exposé mardi devant la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme à la Chambre des conseillers, cinq projets de loi visant à réformer le secteur judiciaire.

Ces textes concernent notamment la création de la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales des magistrats et fonctionnaires du pouvoir judiciaire, la modification de la loi portant sur la Fondation Mohammedia des œuvres sociales des magistrats et fonctionnaires de la Justice, ainsi que la mise en place de l’Agence nationale pour la protection de l’enfance.

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a présenté, mardi, cinq projets de loi relatifs au secteur de la justice devant la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme à la Chambre des conseillers. 🔗https://t.co/e1wct0jF1D pic.twitter.com/GvrtCkfL2h — La Vie éco (@JournalLavieeco) September 24, 2025

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de l’évolution des structures organisationnelles de la justice et de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Examen détaillé des projets de loi présentés par Abdellatif Ouahbi

Le projet de loi n°28.25 vise à établir une entité sociale indépendante, dotée d’autonomie financière et juridique, pour offrir des services sociaux aux magistrats et fonctionnaires judiciaires. Il s’agit notamment de services dans les domaines de la santé, du transport, du logement, de l’éducation et des loisirs.

Le projet de loi n° 25.25 propose de renommer la Fondation Mohammedia en « Fondation Mohammedia des œuvres sociales des fonctionnaires de la Justice » et d’étendre ses services pour inclure des projets culturels, éducatifs, récréatifs et de santé.

Enfin, le projet de loi sur la profession de traducteur assermenté vise à améliorer le système judiciaire en qualifiant davantage les professions juridiques et judiciaires.

Le projet de loi n°29.24 : une avancée majeure pour la protection de l’enfance

Le projet de loi n°29.24, présenté par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, est un pas en avant significatif pour la protection des enfants au Maroc. Il vise à pallier les insuffisances du système institutionnel actuel, notamment la multiplicité des intervenants et le manque de coordination.

Le texte propose la création d’une agence dédiée à la protection de l’enfance, dotée de compétences exclusives dans ce domaine. Cette agence superviserait directement les centres de protection de l’enfance et aurait un rôle déterminant dans la gestion des institutions de protection sociale pour enfants.

Ce projet de loi pourrait avoir un impact considérable sur la protection des enfants et représente une réponse adaptée aux défis nationaux et internationaux.