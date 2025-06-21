Justice : Sahbi Atig, figure du Nahdha, condamné à 15 ans de prison – Détails surprenants de l’affaire

L’affaire Sahbi Atig, figure emblématique du parti tunisien Nahdha, a fait couler beaucoup d’encre ces derniers temps. Condamné à 15 ans de prison, le verdict a suscité une vague de réactions et de débats. Mais au-delà de la sentence, ce sont les détails surprenants de cette affaire qui ont retenu l’attention. Dans cet article, nous allons revenir sur les éléments clés de ce procès qui a marqué l’actualité judiciaire en Tunisie.

Sahbi Atig, dirigeant d’Ennahdha, condamné à 15 ans de prison

Le tribunal de première instance d’Ariana a prononcé jeudi une peine de 15 ans de réclusion contre Sahbi Atig, figure emblématique du mouvement Ennahdha. Cette sentence fait suite à des allégations de blanchiment d’argent. Deux autres individus ont également écopé de la même durée d’emprisonnement, tandis qu’un ancien représentant du gouvernorat de l’Ariana a été condamné à deux ans de détention, selon les informations relayées par la radio Mosaïque.

L’affaire trouve son origine dans une décision antérieure de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis, qui avait renvoyé Atig et trois autres accusés devant le tribunal pour répondre de diverses accusations, dont celle de blanchiment d’argent.

Les charges retenues contre Sahbi Atig et ses co-accusés

Sahbi Atig, ainsi que trois autres individus, ont été jugés coupables de plusieurs infractions graves. Ils ont été accusés de blanchiment d’argent, d’abus d’influence professionnelle et sociale, de gestion illégale de devises étrangères et de faux témoignage. Ces accusations ont conduit à leur condamnation à 15 ans de prison.

Par ailleurs, un ancien délégué du gouvernorat de l’Ariana a également été impliqué dans cette affaire, mais sa peine a été plus clémente avec deux ans de réclusion. Ces verdicts sont le résultat d’une décision antérieure de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis qui avait renvoyé ces individus devant la justice.

Le contexte juridique de l’affaire

