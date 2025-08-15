Justice : Verdict final pour l’auteur de l’accident tragique de la petite Ghita

L’affaire de l’accident tragique qui a coûté la vie à la petite Ghita a tenu en haleine le Maroc tout entier. Après des mois d’attente et de procédures judiciaires, le verdict final est tombé pour l’auteur présumé de ce drame. Un moment crucial qui marque un tournant décisif dans cette affaire qui a suscité une vive émotion au sein de la population.

Dans cet article, nous reviendrons sur les détails de ce jugement tant attendu, sans oublier de rappeler les faits qui ont conduit à cette issue judiciaire. Restez avec nous pour découvrir toutes les facettes de cette histoire qui a bouleversé le pays.

Verdict rendu pour l’homme ayant renversé Ghita : 10 mois de prison et une amende de 400.000 dirhams

Le tribunal correctionnel de première instance de Berrechid a tranché ce mercredi, en prononçant une peine de dix mois de prison ferme à l’encontre de l’individu responsable de l’accident de Ghita sur la plage de Sidi Rahal. En plus de cette sentence, le prévenu est contraint de verser une indemnité de 400.000 dirhams à la jeune victime.

Rappelons que Ghita, originaire d’Italie, passait ses vacances d’été au Maroc lorsqu’elle a été percutée par un véhicule tout-terrain conduit par un jeune homme d’une vingtaine d’années. Cet incident tragique a suscité une grande émotion et des interrogations sur les mesures de sécurité sur les plages marocaines.

Les détails de l’accident tragique qui a bouleversé Ghita et sa famille

Le drame s’est produit le dimanche 15 juin, alors que Ghita profitait de ses vacances estivales au Maroc avec sa famille, originaire d’Italie. La jeune fille a été violemment percutée par un véhicule tout-terrain, conduit par un jeune homme dans la vingtaine, qui tractait un jet-ski sur la plage de Sidi Rahal.

Cet accident a provoqué une onde de choc parmi les vacanciers et les familles présentes sur place, mettant en lumière l’absence de mesures de sécurité adéquates sur de nombreuses plages du royaume. L’inquiétude grandit face à la possibilité pour des véhicules d’accéder à des zones densément peuplées, surtout pendant la haute saison touristique.

Préoccupations de sécurité sur les plages marocaines

L’incident tragique a suscité une vive émotion parmi les vacanciers et les familles présentes, qui ont exprimé leur inquiétude face à l’absence de mesures de sécurité sur de nombreuses plages du Maroc. La possibilité pour des véhicules d’accéder à des zones densément peuplées, surtout pendant la haute saison touristique, est source de préoccupation majeure.

Les témoignages recueillis mettent en avant le choc ressenti face à cette situation et appellent à une révision urgente des règles de sécurité sur les plages, notamment en ce qui concerne l’accès des véhicules dans des zones bondées de familles et d’enfants.