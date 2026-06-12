Le Président tunisien Kaïs Saïed a récemment accueilli Ali Abbes, nouveau président de la Commission nationale de conciliation pénale, au palais de Carthage.

Cette rencontre marque une étape clé dans l’initiative de restitution des biens spoliés, visant à stimuler le développement économique des régions défavorisées de Tunisie.

Rencontre au sommet pour la conciliation pénale

Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a récemment accueilli Ali Abbes, le nouveau président de la Commission nationale de conciliation pénale, au palais de Carthage.

Cette rencontre revêt une importance particulière dans le cadre du projet de conciliation pénale lancé par Saïed le 20 mars 2012.

L’initiative vise à récupérer les biens spoliés du peuple tunisien, s’inscrivant dans une démarche de rétrocession économique.

L’objectif est de réorienter les investissements des personnes impliquées vers le développement des régions défavorisées. Saïed a souligné que la réussite de ce processus dépend de la volonté et des intentions des parties concernées.

Facteurs clés pour une conciliation pénale réussie

La réussite de la conciliation pénale repose sur l’engagement sincère et la bonne foi de toutes les parties impliquées.

Kaïs Saïed a exprimé ses préoccupations concernant les obstacles rencontrés par les précédentes commissions, soulignant l’importance d’une coopération sans entrave pour éviter les échecs passés.

Une nouvelle opportunité se présente aujourd’hui pour ceux qui souhaitent régulariser leur situation, tant en Tunisie qu’à l’étranger.

Cette démarche n’est pas un règlement de comptes, mais une restitution des biens publics, nécessitant une accélération des procédures pour garantir son succès.

Une démarche de restitution, pas de règlement de comptes

Kaïs Saïed insiste sur le fait que l’initiative de conciliation pénale n’est en aucun cas un règlement de comptes ni une humiliation.

Elle vise à restituer les deniers publics tout en préservant la dignité de chacun. Le Président met un point d’honneur à ce que ce processus soit mené avec intégrité et respect.

Il refuse tout marchandage et souligne l’importance d’accélérer les procédures d’exécution pour garantir l’efficacité de cette démarche.

Saïed souhaite que cette initiative soit perçue comme une opportunité de régularisation, tant pour les Tunisiens que pour les acteurs internationaux.