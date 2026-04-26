Kairouan s’équipe d’une puissante centrale solaire pour contrer les pics de consommation énergétique.

Découvrez comment la Tunisie renforce sa stratégie énergétique avec des projets ambitieux, dont la centrale solaire de Sbikha.

Cette avancée majeure dans le recours aux énergies renouvelables vise à réduire la dépendance au gaz naturel et les émissions de CO2, tout en soutenant le développement économique durable de la région de Kairouan.

La centrale solaire de Sbikha : un projet stratégique pour Kairouan

Une délégation parlementaire de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) s’est rendue à Kairouan pour examiner l’évolution de plusieurs projets clés, dont la centrale solaire photovoltaïque de Sbikha. Ce projet d’envergure a été mis en lumière pour son rôle crucial dans le paysage énergétique et industriel de la région.

La centrale de Sbikha, qui a commencé à produire de l’électricité en décembre 2025, dispose d’une capacité contractuelle de 100 mégawatts. Selon les prévisions, elle devrait générer annuellement environ 230 gigawattheures, suffisant pour alimenter près de 43 000 ménages.

Quel impact environnemental et énergétique pour la Tunisie ?

La centrale solaire de Sbikha joue un rôle significatif dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec une diminution estimée à 120 000 tonnes de dioxyde de carbone par an. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables.

En effet, la Tunisie aspire à réduire sa dépendance au gaz naturel et vise à augmenter la part des énergies renouvelables à 35% d’ici 2030. La centrale de Sbikha contribue activement à cet objectif ambitieux, soulignant ainsi son importance stratégique.

Comment Kairouan fait face aux défis de la consommation énergétique ?

Les coupures d’électricité estivales, dues à une forte demande, pourraient être un défi pour Kairouan. Cependant, les projets en cours, comme la centrale solaire de Sbikha, devraient atténuer ces tensions à partir de 2026-2027. Cette centrale devrait couvrir environ 1,1% de la consommation nationale.

Par ailleurs, le développement des interconnexions électriques est une autre stratégie pour sécuriser l’approvisionnement en énergie de la Tunisie. En outre, des projets de loi relatifs à des concessions pour la production d’énergie photovoltaïque dans les gouvernorats de Gafsa, Sidi Bouzid et Gabès sont également en cours d’adoption.